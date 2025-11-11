Advertisement
Bihar Chunav 2025: यह चुनाव CM नीतीश से ज्यादा लालू यादव के लिए अहम, पता चल जाएगा कौन बेटा ज्यादा काबिल?

Tejashwi Yadav Vs Tej Pratap Yadav: सियासी गलियारों में इस बार ‎तेजस्वी के साथ-साथ तेज प्रताप यादव की काफी चर्चा है. पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा है. लालू की ओर से छोटे बेटे पर ज्यादा प्यार लुटाने का नतीजा यह रहा कि तेजस्वी अब सीएम पद के दावेदार हैं. वहीं तेज प्रताप यादव को अब आगे का रास्ता अकेले ही तय करना है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:56 PM IST

लालू यादव का कौन सा बेटा ज्यादा काबिल?
Bihar Chunav Tejashwi Yadav Vs Tej Pratap Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है. इस चरण के मतदाताओं ने पहले चरण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. शाम 5 बजे तक ही 67.14% मतदान संपन्न हो चुका था. चुनाव आयोग के मुताबिक, किशनगंज में सबसे अधिक 76.26% तो नवादा में सबसे कम 57.11 प्रतिशत वोटिंग हुई. चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद Exit Polls जारी होंगे, जिससे अगली सरकार को लेकर अंदाजा मिल जाएगा. हालांकि, फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा. बता दें कि इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठंधन की लड़ाई को प्रशांत किशोर की जन सुराज और तेज प्रताप यादव की जेजेडी और मायावती की बसपा ने दिलचस्प बना दिया है. एनडीए ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा है तो वहीं महागठबंधन को तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं. लिहाजा मुख्य लड़ाई इन दोनों नेताओं के बीच ही मानी जा रही है.

सियासी गलियारों में इस बार ‎तेजस्वी के साथ-साथ तेज प्रताप यादव की काफी चर्चा है. पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा है. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों भाई एक-दूसरे के खिलाफ उतरे. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों भाइयों में दूरियां साफ देखने को मिलीं. कुछ जगहों पर दोनों भाई आमने-सामने पड़ गए तो दोनों ने मुंह फेर लिया. बता दें कि पिता लालू यादव की देखरेख में ही दोनों भाइयों ने सियासत शुरू की थी और पहले चुनाव में जीत हासिल हुई. चुनाव जीतने के बाद बड़े बेटे तेज प्रताप को मंत्री पद मिला, जबकि छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव को उप-मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला. लालू की ओर से छोटे बेटे पर ज्यादा प्यार लुटाने का नतीजा यह रहा कि तेजस्वी अब सीएम पद के दावेदार हैं. वहीं तेज प्रताप यादव को अब आगे का रास्ता अकेले ही तय करना है. 

इस चुनाव में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से उतरे हैं तो वहीं तेज प्रताप ने खुद के लिए महुआ को चुना है. तेजस्वी का सामना बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश यादव से है. वे 2010 में राबड़ी यादव को शिकस्त दे चुके हैं. वहीं महुआ में तेज प्रताप की टक्कर एनडीए के साथ-साथ राजद उम्मीदवार से हुई है. तेजस्वी ने महुआ में बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार किया और कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है. इस पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि हम अपने छोटे भाई को यह कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता, मालिक होती है. महुआ मेरी कर्मभूमि है और यह मेरे लिए पार्टी और परिवार से बढ़कर है. पार्टी केवल एक व्यवस्था है, लेकिन जनता हमारी मालिक है.

