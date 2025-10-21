Advertisement
'कोई दादी की तस्वीर लिए घूम रहा, तो कोई माता-पिता को राघोपुर ले जा रहा...', JDU ने RJD पर बोला तीखा हमला

Bihar Chunav 2025: JDU नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता आंतरिक कलह में फंसे हुए हैं. उनसे नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वे पारिवारिक मामलों में उलझे हैं. कोई अपनी दादी की तस्वीर लेकर घूम रहा है, तो कोई अपने माता-पिता को राघोपुर ले जा रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:19 PM IST

JDU नेता नीरज कुमार
JDU नेता नीरज कुमार

Bihar Chunav 2025: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर मंगलवार को जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक पार्टी अपने आंतरिक मामलों में उलझकर रह गई है. जदयू नेता ने कहा कि कोई नामांकन के लिए अपनी दादी की तस्वीर लेकर जाता है, तो कोई अपने माता-पिता को साथ लेकर राघोपुर जाता है. नीरज कुमार ने कहा कि यह लोग कलह यात्रा पर निकलेंगे, जबकि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास यात्रा पर निकलेंगे.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

'वे खुले मैदान में जनता से सीधे संवाद करेंगे'
उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सर्वसम्मत नेता हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है. उन्होंने साल 2025 में लगातार विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, उनकी प्रगति पर नजर रखी और शिलान्यास समारोहों में हिस्सा लिया. अब वे खुले मैदान में जनता से सीधे संवाद करेंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि हमने समाज के सभी वर्गों का विकास किया है. उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन के नेता आंतरिक कलह में फंसे हुए हैं. उनसे नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वे पारिवारिक मामलों में उलझे हैं. कोई अपनी दादी की तस्वीर लेकर घूम रहा है, तो कोई अपने माता-पिता को राघोपुर ले जा रहा है. वे कलह यात्रा पर निकल रहे हैं, जबकि हम विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं.

जनसुराज पार्टी पर भी साधा निशाना
नीरज कुमार ने जनसुराज पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत हो चुकी है और इसने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. हालांकि, इसके उम्मीदवार ही फरार हो रहे हैं. हमें लगता है कि चुनाव आयोग को जनसुराज पर 'राजनीतिक गुमशुदगी' का मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने चुनाव चिह्न के साथ भाग रहे हैं. इन्होंने हर भगोड़े को उम्मीदवार बनाया है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडी महागठबंधन में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. दोनों गठबंधनों का दावा है कि बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहे हैं. बिहार में दो चरण में आयोजित हो रहे विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा. 

-आईएएनएस

