सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जदयू छोड़ इन बड़े नेताओं ने थामा राजद का दामन

Bihar Chunav 2025: बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राजद ने बड़ा झटका दिया है. जदयू को छोड़कर कई बड़े नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 10, 2025, 04:47 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू (JDU) को बड़ा झटका लगा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और अन्य दलों के कई कद्दावर नेता राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो गए हैं. यह घटनाक्रम आगामी चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है.

संतोष कुशवाहा
पूर्णिया के पूर्व सांसद और सीमांचल में अच्छा प्रभाव रखने वाले संतोष कुशवाहा ने जदयू छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है. माना जा रहा है कि वह धमदाहा विधानसभा सीट से JDU की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं. वैशाली से अजय कुशवाहा भी RJD में शामिल हुए हैं.

चाणक्य प्रकाश रंजन
बांका के JDU सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन भी RJD में शामिल हो गए हैं. उन्होंने लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की है और बेलहर विधानसभा क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी की चर्चा है. वहीं, जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे और पूर्व विधायक राहुल शर्मा भी RJD में शामिल हो गए हैं.

संतोष कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है. तेजस्वी यादव के विचारों का समर्थन करते हुए कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है.

उन्होंने जदयू (JDU) की वर्तमान स्थिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तीन लोग मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर पार्टी को गिरवी रखने और सारे राजनीतिक फैसले लेने का काम कर रहे हैं. उनका दावा है कि कुछ ही दिनों में JDU समाप्त हो जाएगी.

कुशवाहा ने यहां तक कहा कि जदजू के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका एक 'गेट कीपर' जैसी हो गई है और उन्हें भी लगातार अपमानित किया जाता है. उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं, वे मंत्री या राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, लेकिन पिछड़े समाज और खासकर लव-कुश वर्ग के लोगों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है.

