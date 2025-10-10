Advertisement
जदयू विधायक गोपाल मंडल का कट सकता है टिकट, जानिए वजह

JDU MLA Gopal Mandal: जदयू विधायक गोपाल मंडल का टिकट इस बार कट सकता है. माना जा रहा है कि गोपालपुर विधानसभा से जदयू से बुलो मंडल उम्मीदवार हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि गोपाल मंडल का टिकट अश्लील डांस, अभद्र बयान और अवैध गतिविधि की वजह से कटा है!

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:39 PM IST

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: एनडीए में सीटों कि शेयरिंग पर खींचतान जारी है. जदयू इस बार कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटने के मूड में है. ऐसे में गोपालपुर विधानसभा से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट कट सकता है. चर्चा है कि शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को गोपालपुर सीट मिल सकती है. 

दरअसल, जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने बड़बोलेपन, अपने अतरंगी अंदाजों को लेकर साथ ही लगातार अभद्र बयानों से सुर्खियों में रहते हैं. गोपाल मंडल 4 बार से लगातार विधायक हैं. वह सीएम नीतीश कुमार के चहेते माने जाते हैं, इसकी वजहै कि जब समता पार्टी थी तब से गोपाल मंडल नीतीश कुमार के साथ थे. 

ध्यान दें कि साल 2020 से लेकर अब तक गोपाल मंडल अब तक दर्जनों बार सुर्खियों में आए कभी तेजस एक्सप्रेस में अर्धनग्न अवस्था में घूमने, कभी अश्लील गानों पर डांस करने, कभी बार बालाओं के साथ अश्लील नृत्य करने, कभी जदयू के ही सांसद अजय मंडल को गाली गलौज करने, विधायकों को गाली गलौज करने मामले में सुर्खियां बटोरी थी.

इसके साथ ही उन पर जमीन हड़पने धमकाने मामले में कई एफआईआर दर्ज हुए मारपीट को लेकर मामला दर्ज कराया गया. अस्पताल में रिवाल्वर लेकर पहुंच गए थे. यही वजह टिकट कटने की बतायी जा रही है. हांलांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है.

वहीं, अगर बात करें शैलेश कुमार उर्फ गोलू मंडल की तो वह साल 2000 से राजनीति में सक्रिय हैं. राजद में वह नेता थे, 2014 में राजद ने उन्हें भागलपुर में सांसद का उम्मीदवार बनाया था. उसके बाद उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के शाहनवाज हुसैन को कड़ी शिकस्त देकर सांसद का ताज पहना था. इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा जिसके बाद उनकी हार हो गई थी. 

साल 2024 लोकसभा चुनाव में वह राजद की ओर से भागलपुर लोकसभा के लिए सांसद का टिकट लेना चाह रहे थे, लेकिन यह सीट कांग्रेस के पाले में चली गई इसके बाद से वह नाराज चल रहे थे. साल 2024 में ही उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया था. ऐसे में जदयू उन्हें बदले में एक विधानसभा सीट का तोहफा दे सकती है. ऐसे में गोपालपुर विधानसभा सीट के कयास लगाए जा रहे है. क्योंकि बुलो मंडल गंगोता जाति से आते हैं और गोपालपुर गंगोता बेल्ट है.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

