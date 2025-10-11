'विपक्ष बौखलाहट में', JDU अध्यक्ष संजय झा का पलटवार, कहा- तेजस्वी 15 साल के शासन और Land For Job Scam का हिसाब दें

Bihar Chunav 2025: JDU अध्यक्ष संजय झा ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में लोग टिकट के लिए उछल-कूद करते है. नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है, जनता उस आधार पर वोट देगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के रोजगार के वादे पर बिहार के युवा को पूरा भरोसा है.
Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से पार्टियों में दल बदलने का दौर जारी है. शुक्रवार (10 अक्टूबर) को राजद नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जदयू और अन्य दलों के कई कद्दावर नेता राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हुए. वही, आज (11 अक्टूबर) जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने पुत्र ऋतुराज कुमार के साथ जदयू में शामिल हो गए. जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई.
'विपक्ष बौखलाहट में है'
वही, विपक्ष द्वारा किए जा रहे बयानों पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि विपक्ष बौखलाहट में है. इसलिए गलत-सलत बयान बाजी कर रहा है. विपक्ष को पता चल चुका है, उनकी सरकार नहीं आने वाली है. सीट बंटवारे पर बातचीत जल्द पूरी होगा और सबके सामने जाएगा. जदयू के नेताओं के राजद में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष बोलते रहे कमजोर हो चुकी है, मगर ये जनता तय करेगी. लोकसभा चुनाव भी हुआ था, उनका क्या बचा है लोकसभा चुनाव में, यह भी उन्हें बताना चाहिए.
'रोजगार वादे पर बिहार के युवा को भरोसा'
उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा के चुनाव में बहुत घूमे, जनता ने कैसा हिसाब किया? चुनाव के समय में लोग टिकट के लिए उछल-कूद करते है. नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है, उस आधार पर जनता वोट करेगी. आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव की सुनवाई पर संजय झा ने कहा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में फैसला होगा. नौकरी की बात करने वाले नौकरी देने के लिए जमीन लिए, इसी मामले में केस चल रहा है. तेजस्वी यादव को 15 साल का हिसाब देना चाहिए. जब राजद सरकार में थी, तो कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया? नीतीश कुमार के रोजगार के वादे पर बिहार के युवा को पूरा भरोसा है.