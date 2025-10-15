Advertisement
Bihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: 'जनता ही मालिक', सिंबल मिलने के बाद उम्मीदवारों ने जनता से मांगा आशीर्वाद

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटने की शुरुआत कर दी है. समस्तीपुर से RJD प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है. बिहार में किसी सरकार ने महिलाओं को नहीं समझा. तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद ही नीतीश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने की शुरुआत की है.

Oct 15, 2025, 02:32 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटने की शुरुआत हो गई है. इस दौरान जेडीयू और राजद ने अपने-अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटे, जिसके बाद प्रत्याशी जनता से वोट देने की अपील करते हुए नजर आए. इस बीच समस्तीपुर से राजद प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि जनता ही मालिक है, जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है. जो जनता के लिए ईमानदारी से काम करता है, उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं होती.

'तेजस्वी यादव के नेतृत्व में  बनने जा रही है सरकार'
उन्होंने कहा कि मंत्री होने के बाद भी वे बंगले में नहीं रहे, बल्कि जनता के बीच में रहे. हमें पूरा भरोसा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है. बिहार में किसी सरकार ने महिलाओं को नहीं समझा. तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद ही नीतीश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने की शुरुआत की है. सिंबल मिलने के बाद महुआ से राजद प्रत्याशी मुकेश कुमार रौशन ने कहा कि इस बार हम 25 हजार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे. हमारी पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी. 

'राजद की सरकार बनने जा रही है'
यह पूछे जाने पर कि उनका मुकाबला तेज प्रताप यादव से होगा, तो उन्होंने कहा, 'हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं. बिहार में राजद की सरकार बनने जा रही है. हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है. महुआ की धरती समाजवादियों की धरती है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है.' तो वही, मुजफ्फरपुर की सकरा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अजीत कुमार ने कहा कि इस बार सकरा में रिकॉर्ड टूटेगा और ऐतिहासिक जीत होगी. बिहार में जेडीयू की बड़ी जीत होगी.

