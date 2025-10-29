Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2980091
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'बापे पूत पराते घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा-थोड़ा', विपक्ष पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उनके (तेजस्वी यादव) माता-पिता के जंगलराज और आतंकराज को बिहार देख चुका है. उस समय विकास का नामोनिशान नहीं था. हर तरीके से बिहार कांप रहा था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:25 PM IST

Trending Photos

जीतन राम मांझी
जीतन राम मांझी

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान अब जोर पकड़ चुका है. सत्ता और विपक्ष एक-दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं. इस बीच, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल को बिहार की जनता देख चुकी है. तेजस्वी भी उन्हीं के कदम पर चलेंगे, यह बिहार की जनता जानती है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने मगही की एक कहावत 'बापे पूत पराते घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा-थोड़ा' की चर्चा करते हुए कहा कि उनके (तेजस्वी यादव) माता-पिता के जंगलराज और आतंकराज को बिहार देख चुका है. उस समय विकास का नामोनिशान नहीं था. हर तरीके से बिहार कांप रहा था. उन्होंने आगे कहा, 'नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने बिहार को सुधारा है. अब वे कलंक को धोने के लिए ढपोरशंखी बातें कर रहे हैं. दिखावटी घोषणा पत्र निकाल रहे हैं. बिहार की जनता का दिमाग इतना कच्चा नहीं है कि वे जंगलराज को भूल गए हैं.' 

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के पिता जिस कदम पर चले थे, उसी कदम पर वे भी चलेंगे, यह बिहार की जनता जानती है. इस आधार पर कहा जा सकता है कि महागठबंधन का घोषणा पत्र कागजी खानापूर्ति है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. उस सच्चाई तक जाने में इन्हें बहुत समय लगेगा. अभी कुछ नहीं हो सकता है. 'जननायक' को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं. जो खुद को जननायक कह रहे हैं, वे कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं. आम लोग जननायक की उपाधि देते हैं. खुद के कहने से यह नहीं होता है. उन्होंने कहा कि ये लोग कर्पूरी ठाकुर का ही नहीं, अति पिछड़ा समाज का अपमान कर रहे हैं.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'बापे पूत पराते घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा-थोड़ा', विपक्ष पर मांझी का तंज
Jharkhand news
जेल में कैदी की मौत पर जबरदस्त बवाल! ग्रामीणों ने शव लेने से किया इनकार
Rahul Gandhi
'मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार होना चाहिए...', मुजफ्फरपुर में बोले राहुल गांधी
bihar chunav 2025
SIR पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, बोले- किसी ने मन बना ही लिया है कि वो वोट चोरी...
bihar chunav 2025
महागठबंधन का मैनिफेस्टो समाज को बांटने वाला, केवल: हरियाणा के CM सैनी
bihar chunav 2025
वारिसलीगंज में RJD समर्थक पर हमला, तोड़ी गई प्रचार गाड़ी, 11 नामजद, 16 अज्ञात पर FIR
Jharkhand news
सिमडेगा में बड़ा रेल हादसा,कनरवां स्टेशन के पास मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतरीं
CM nitish kumar
CM नीतीश के भाषण में 6 बार लालू यादव का जिक्र, जानिए क्या रही वजह
bihar chunav 2025
'धर्म के नाम पर विरोध ठीक नहीं', मरांडी और ओवैसी पर बरस पड़े चिराग पासवान
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव का सबसे गरीब और सबसे अमीर कैंडिडेट कौन? यहां देखिए