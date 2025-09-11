Bihar Chunav 2025: 13 को नड्डा, 15 को PM मोदी और 17 सितंबर को अमित शाह, अगले सप्ताह बिहार का सियासी पारा चढ़ाएगी BJP
Bihar Assembly Election 2025: बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगले सप्ताह बिहार का सियासी पारा चढ़ाने वाला है. आगामी 13 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो 15 सितंबर को पीएम मोदी और 17 सितंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं. बीजेपी के शीर्ष तीन नेताओं के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश में सियासी गहमागहमी देखने को मिल सकती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:26 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. इलेक्शन कमीशन की ओर से किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. इसे लेकर बीजेपी अब एक्टिव मोड में आ चुकी है. बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगले सप्ताह बिहार का सियासी पारा चढ़ाने वाला है. आगामी 13 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो 15 सितंबर को पीएम मोदी और 17 सितंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं. इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. माना जा रहा है कि इस सप्ताह ही बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो सकता है.

जानकारी के मुताबिक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे पटना में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे. इस बैठक में विधानसभा की तैयारी और रणनीति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. नड्डा इस दौरान सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं और उनके साथ मिलकर सीटों का गुणा-गणित सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. नड्डा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा प्रस्तावित है. चुनावी साल में पीएम मोदी सातवीं बार बिहार आएंगे. प्रधानमंत्री अपने हर दौरे पर बिहार को करोड़ों रुपये की योजनाओं की सौगात दे सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- छोटे दलों की बड़ी डिमांड! NDA हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग आसान नहीं

