'घोटालों की विरासत, उनकी सियासत', लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हुए केशव प्रसाद मौर्य

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है. मौर्य ने लालू यादव पर नौकरी के बदले जमीन लिखवाने और अपने राजनीतिक करियर में घोटालों की विरासत छोड़ने का आरोप लगाया. केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,'लालू जी का जमीर- नौकरी के बदले जमीन! घोटालों की विरासत- लालू जी की सियासत.'

'नौकरी के बदले लोगों की जमीन लिखवाते थे'

उन्होंने कहा कि लालू यादव का जमीर सिर्फ इतना है कि वे नौकरी के बदले लोगों की जमीन लिखवाते थे. मौर्य ने दावा किया कि लालू के घोटालों को न केवल बिहार बल्कि पूरा देश जानता है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब 'जंगलराज' नहीं, बल्कि 'सुशासन राज' चाहती है. उन्होंने राजद के शासनकाल को जंगलराज करार दिया है. यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है. दो चरणों में संपन्न होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 6 नवंबर व 11 नवंबर को होंगे तथा वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. लोकतंत्र की जननी बिहार की जागरूक जनता से यह अपील है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और राज्य के सतत विकास एवं प्रगति के लिए फिर से एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं.

केशव प्रसाद मौर्या ने की डबल इंजन सरकार की तारीफ

बिहार की डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी पर जनता का अटूट विश्वास ही एनडीए को बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी विजय दिलाएगा. बिहार की जनता जानती है, सुशासन का विकल्प जंगलराज और गुंडाराज नहीं, सुशासन ही होता है. विकास का विकल्प बर्बादी नहीं, विकास ही होता है. पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एक बार प्रचंड बहुमत की एनडीए सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार के सुशासन राज में दोबारा जंगलराज की एंट्री नहीं होगी. बता दें कि दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक गठबंधन भी दावा कर रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता महागठबंधन के पक्ष में वोट कर बदलाव लाएगी.

-आईएएनएस

