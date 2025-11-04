पहले चरण की 121 सीटों पर 2020 में रहा था उन्नीस-बीस का मुकाबला, इस बार कितना बदल गया चुनाव?

Bihar Chunav 2025 First Phase: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है. एक दिन के आराम के बाद पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान कराया जाएगा. पहले चरण की जिन 121 सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को होना है, उनमें से 61 पर पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने बढ़त बनाई थी, जबकि एनडीए का पहिया 59 सीटों पर थम गया था. इस हिसाब से इन 121 सीटों पर 2020 में मुकाबला उन्नीस बीस का रहा था. इन 121 सीटों में से सबसे अधिक 42 पर राजद ने जीत का झंडा बुलंद किया था. भाजपा 32, जेडीयू 23 तो कांग्रेस को केवल 8 सीटें मिली थीं. भाकपा माले को 7, वीआईपी को 4, सीपीआई और सीपीएम को दो दो तो लोजपा को केवल एक सीट हासिल हुई थी. इस तरह इस बार के चुनाव में राजद के लिए अपनी सीटें बचाने की चुनौती होगी तो जेडीयू को खोया हुआ जनाधार वापस पाने का मौका होगा. देखना यह है कि राजद अपनी चुनौती से पार पा जाता है या फिर जेडीयू अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने में कामयाब हो जाएगा.

किसकी कितनी सीटों पर किससे सीधी लड़ाई

इन 121 सीटों में से जनता दल यूनाइटेड 57 सीटों पर चुनाव मैदान में है, जिनमें से 36 सीटों पर राजद से उसकी सीधी लड़ाई है. 13 सीटों पर वह कांग्रेस से लड़ रही है तो 7 सीटों पर भाकपा माले और 2 सीटों पर वह विकासशील इंसान पार्टी से टक्कर में है. राजद की बात करें तो 23 सीटों पर उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है. पहले चरण में केवल 13 ऐसी सीटें हैं, जहां कांग्रेस से भाजपा की सीधी टक्कर होगी. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर से राजद की 10 सीटों पर सीधी लड़ाई है. दूसरी ओर, भाकपा माले 5 सीटों पर भाजपा के साथ मुकाबले में है. विकासशील इंसान पार्टी 4 सीटों पर भाजपा से लोहा ले रही है तो उपेंद्र कुशवाहा के दो प्रत्याशियों का मुकाबला राजद से हो रहा है.

पहले चरण की जिन 121 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें से सबसे अधिक सीटों पर जन सुराज पार्टी 119 सीटों पर, राजद 72, जेडीयू 57, बीजेपी 48, कांग्रेस 24, भाकपा माले 14, लोजपा रामविलास 13, एआईएमआईएम 8, वीआईपी और सीपीआई 6—6, सीपीएम 3, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2—2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर मैदान में है. पहले चरण की 6 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट भी हो रही है.

पहले चिराग और अब प्रशांत किशोर

जेडीयू के साथ दिक्कत की बात यह है कि पिछली बार चिराग पासवान ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया था तो इस बार यह काम जन सुराज पार्टी कर सकती है. पिछली बार चिराग पासवान के चलते जेडीयू त्रिकोणीय मुकाबले में राजद से अधिकांश सीटों पर मात खा गई थी. इस बार वह जन सुराज पार्टी के निशाने पर है. जन सुराज पार्टी के संस्थापक दावा करते फिर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं. अगर जेडीयू को नुकसान होता है तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा.

तेजस्वी को हैट्रिक भी लगानी है और सत्ता का सिंहासन भी पाना है

अब महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा और राजद नेता तेजस्वी यादव की बात करते हैं. इस बार का चुनाव उनके लिए बेहद अहम माना जा रहा है. पिछली बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने शानदार प्रदर्शन किया था. सारण और भोजपुर में राजद के प्रदर्शन ने महागठबंधन को मुकाबले में ला दिया था. पहले चरण में महागठबंधन को एनडीए से अधिक सीटें हासिल हुई थीं. इस बार तो पहले चरण में खुद तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र पड़ रहा है. इस बार उन्हें जीत की हैट्रिक भी लगानी है और राजद के अलावा कांग्रेस और वाम दलों की नैया भी पार लगानी है. देखना यह है कि पिछली बार 12 हजार वोटों से चूके तेजस्वी इस बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंच पाते हैं या नहीं.

पहले चरण में 16 मंत्रियों का भाग्य बंद होगा ईवीएम में

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान से, पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन बांकीपुर से, जाले से नगर विकास मंत्री जीबेश मिश्रा, दरभंगा से राजस्व मंत्री संजय सरावगी, कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार, अमनौर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, बिहारशरीफ से पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार, बछवाड़ा से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, सरायरंजन से जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बहादुरपुर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, कल्याणपुर से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सदा की किस्मत का फैसला 6 नवंबर को पहले चरण में ही ईवीएम में कैद हो जाएगा. इनमें बीजेपी कोटे के 11 तो जेडीयू कोटे के 5 मंत्री शामिल हैं.