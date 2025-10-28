Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2978436
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'जंगलराज के अलावा रोजगार-पलायन पर बात क्यों नहीं करते?', खेसारी ने NDA पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: राजद टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव ने एनडीए नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एनडीए के नेता खुद को बड़ा दिखाते हैं, लोगों को छोटा करते हैं. यहां प्रवचन नहीं, रोजगार की बात चाहिए. पलायन पर चर्चा कब होगी? सनातनी तो हम हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:44 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव
खेसारी लाल यादव

Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बिहार विधानसभा चुनाव में राजद टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव ने एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 20 साल से एनडीए की सरकार होने के बावजूद नेता सिर्फ जंगलराज की बात करते हैं. जंगलराज के अलावा रोजगार और पलायन पर बात क्यों नहीं करते हैं. खेसारी ने कहा कि एनडीए के नेता हर चुनाव में मंदिर-मस्जिद, हिंदू-मुस्लिम और सनातन की बात करते हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन पर चुप्पी साधे रहते हैं. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'एनडीए के पास जंगलराज का ही मुद्दा'
उन्होंने महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र पर कहा कि मुझे विश्वास है कि घोषणा पत्र में बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं होंगी क्योंकि महागठबंधन हमेशा रोजी-रोटी और पलायन रोकने की बात करता है.  उन्होंने कहा कि पांच साल में चुनाव आते हैं. लेकिन, हर चुनाव में एनडीए के पास जंगलराज का ही मुद्दा रहता है. चलिए मान लेते हैं कि बिहार में जंगलराज था. लेकिन, 20 साल से तो बिहार में एनडीए की सरकार है, वोट मांगने के लिए हर बार जंगलराज का जिक्र क्यों किया जाता है? बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं, यहां पर रोजगार नहीं है. कभी इसके बारे में क्यों एनडीए के नेता नहीं बोलते हैं? उन्होंने कहा कि कोई हमें सनातन या धर्म की शिक्षा न दें. हम सनातनी हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. एनडीए के पास सिर्फ 20 साल से यही हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद, सनातन का मुद्दा है. इससे बिहार के लोगों को क्या फायदा?

Add Zee News as a Preferred Source

'एनडीए के नेता खुद को बड़ा दिखाते हैं'
खेसारी ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए के नेता खुद को बड़ा दिखाते हैं, लोगों को छोटा करते हैं. यहां प्रवचन नहीं, रोजगार की बात चाहिए. पलायन पर चर्चा कब होगी? सनातनी तो हम हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं. उन्होंने कहा कि 20 साल से बिहार की जनता एनडीए के नेताओं को संत बनाने के लिए वोट नहीं दे रही है. बिहार की जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अस्पताल चाहिए. उन्होंने पलायन का दर्द बयां करते हुए कहा कि एक पत्नी का दर्द समझिए, जिसका पति सालों-साल परिवार के लिए परदेश में रहता है. 

'क्या हम रोजगार के लिए अमेरिका से ट्रंप को लाएंगे'
उन्होंने कहा कि अगर वोट हमने एनडीए को दिया है तो क्या हम रोजगार के लिए अमेरिका से ट्रंप को लाएंगे. खेसारी ने कहा कि एनडीए के नेता हर चुनाव में मंदिर-मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. सभी साथ में रहते हैं. मेरे गांव में भी हिन्दू-मुस्लिम हैं जो वर्षों से साथ में रहते हैं. छठ पर्व के समापन पर उन्होंने कहा कि आस्था के महापर्व पर देशवासियों को आशीर्वाद मिला. छठ पूजा में बिहार के लोगों का प्राण बसता है. सभी को ढेर सारी बधाई. छपरा में छठ मनाने की बात पर उन्होंने कहा कि छठ घाट पर सेल्फी लेने वालों से व्रतियों को दिक्कत होती है, इसलिए घाट पर नहीं गया. अगले साल से छठ मैया से आशीर्वाद लेने घाट पर जरूर जाऊंगा.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Khesari Lal Yadav

Trending news

chhath puja 2025
छठपूजा पर व्यापारियों की हुई बल्ले-बल्ले! 5000 हजार करोड़ से अधिक का हुआ व्यापार
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: छपरा में तेजस्वी, मुजफ्फरपुर में नीतीश जमकर चलेंगे शब्दों के बाढ़
bihar chunav 2025
RJD प्रत्याशी के खिलाफ फूटा मुस्लिमों का गुस्सा, बैरंग लौटे, MY समीकरण की हिली नींव!
Nalanda News
हादसे से दहला छठघाट! नहाने गए 5 लोग डूबे, 3 की मौत, 1 की तलाश जारी, एक तैर कर निकला
bihar chunav 2025
महागठबंधन आज खोलेगा अपने वादों का पिटारा, इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फोकस
Bihar Weather
बिहार पर भी मंडरा रहा 'मोंथा तूफान' का साया! मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी
Bihar News
छठ व्रती महिला की हार्ट अटैक से मौत, दोस्त को बचाने में दो लोग नदी में डूबे
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: महागठबंधन ने घोषणापत्र को नाम दिया- 'तेजस्वी प्रण पत्र', RJD नेता बोले- बदलाव के मूड में है जनता
Katihar News
कटिहार में पुलिसवालों ने रेस्टोरेंट में बैठे भाई-बहन के साथ की बदसलूकी, अब गिरी गाज
Bokaro News
बोकारो में IRB जवान की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया, आरोपी फरार