'उनका बस चले तो वो पूरे बांग्लादेश को बिहार में लाकर बैठा दें', राहुल गांधी पर भड़के मनोज तिवारी

Bihar Chunav 2025: बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है. रविवार (9 नवंबर) को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने एक-दूसरे पर जमकर जुबानी हमले किए. इस क्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भागलपुर से महागठबंधन पर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहने के लिए आड़े हाथ लिया है. बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए के पास पांच पांडव (पीएम मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान) हैं, जो बिहार को संभाल रहे हैं और उन्हीं के बलबूते पर एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है.

'बिहार के मुसलमान क्यों अपराधी की जय बोलेंगे?'

महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि महागठबंधन शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहता है. मतलब आप अपराधी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हो, और दूसरी तरफ बिहार का सीएम बनना चाहते हो. उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार के मुसलमान क्यों अपराधी की जय बोलेंगे? इस बार बिहार की जनता ही छठ को ड्रामा बोलने वालों को जवाब देगी. राहुल गांधी ने आस्था के महापर्व छठ को ड्रामा कहकर सभी की आस्था को ठेस पहुंचाई है. बिहार की जनता उन्हें सजा देगी और उन्हें बिहार में बैठने तक की जगह नहीं देगी.

'वो पूरे बांग्लादेश को बिहार में लाकर बैठा दें'

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी का बस चले तो वो पूरे बांग्लादेश को बिहार में लाकर बैठा दें, लेकिन बिहार की जनता को ये स्वीकार्य नहीं है. इससे पहले उन्होंने आज ही इंडिया महागठबंधन पर बिहार के संसाधनों का फायदा उठाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बिहार की जनता को फायदों से वंचित रखा था और इस बार बिहार की जनता जंगलराज फैलाने वालों को माफ नहीं करेगी. मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, 'महागठबंधन, लालटेन पार्टी और हाथ के निशान वाली पार्टी, इन सभी ने बिहार के संसाधनों का फायदा उठाया है और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है. आज हमारे देश में कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन के अंदर न आती हो, और ये पीएम मोदी की देन है.'

