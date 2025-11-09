Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2995139
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'उनका बस चले तो वो पूरे बांग्लादेश को बिहार में लाकर बैठा दें', राहुल गांधी पर भड़के मनोज तिवारी

Bihar Chunav 2025: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहता है. मतलब आप अपराधी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हो, और दूसरी तरफ बिहार का सीएम बनना चाहते हो.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 09, 2025, 06:13 PM IST

Trending Photos

राहुल गांधी पर भड़के मनोज तिवारी
राहुल गांधी पर भड़के मनोज तिवारी

Bihar Chunav 2025: बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है. रविवार (9 नवंबर) को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने एक-दूसरे पर जमकर जुबानी हमले किए. इस क्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भागलपुर से महागठबंधन पर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहने के लिए आड़े हाथ लिया है. बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए के पास पांच पांडव (पीएम मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान) हैं, जो बिहार को संभाल रहे हैं और उन्हीं के बलबूते पर एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'बिहार के मुसलमान क्यों अपराधी की जय बोलेंगे?'
महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि महागठबंधन शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहता है. मतलब आप अपराधी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हो, और दूसरी तरफ बिहार का सीएम बनना चाहते हो. उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार के मुसलमान क्यों अपराधी की जय बोलेंगे? इस बार बिहार की जनता ही छठ को ड्रामा बोलने वालों को जवाब देगी. राहुल गांधी ने आस्था के महापर्व छठ को ड्रामा कहकर सभी की आस्था को ठेस पहुंचाई है. बिहार की जनता उन्हें सजा देगी और उन्हें बिहार में बैठने तक की जगह नहीं देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

'वो पूरे बांग्लादेश को बिहार में लाकर बैठा दें'
उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी का बस चले तो वो पूरे बांग्लादेश को बिहार में लाकर बैठा दें, लेकिन बिहार की जनता को ये स्वीकार्य नहीं है. इससे पहले उन्होंने आज ही इंडिया महागठबंधन पर बिहार के संसाधनों का फायदा उठाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बिहार की जनता को फायदों से वंचित रखा था और इस बार बिहार की जनता जंगलराज फैलाने वालों को माफ नहीं करेगी. मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, 'महागठबंधन, लालटेन पार्टी और हाथ के निशान वाली पार्टी, इन सभी ने बिहार के संसाधनों का फायदा उठाया है और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है. आज हमारे देश में कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन के अंदर न आती हो, और ये पीएम मोदी की देन है.'

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025manoj tiwariRahul Gandhi

Trending news

bihar chunav 2025
'परिवारवादी व्यवस्था ने जंगलराज और गुंडागर्दी का तांडव किया', जनता को दिया चेतावनी!
amit shah
अरवल में अमित शाह का हमला, कहा- लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद लाने की हो रही कोशिश
bihar chunav 2025
पटना में गरजे पवन खेड़ा, कहा- बिहार अब ठान चुका बदलाव; पीएम की भाषा पर साधा निशाना
CM Nitish Rally
चुनाव-प्रचार के आखिरी दिन रोहतास-औरंगाबाद में सीएम नीतीश की जनसभा
bihar chunav 2025
बगहा में एनडीए का रोड शो, हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और भोजपुरी सितारों ने किया
Ranchi News
रांची के बुढ़मू में निजी चिकित्सक की गला रेतकर हत्या, एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा
bihar chunav 2025
Nalanda: EVM की सुरक्षा पर RJD प्रत्याशी ने लगाए आरोप... फिर प्रशासन ने किया ये काम
bihar chunav 2025
जनता को पीएम और सीएम नीतीश पर भरोसा, महागठबंधन का सूपड़ा होगा साफ: नित्यानंद राय
Bihar chunav 2025
मोतिहारी में शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा, NDA की जीत की दी भविष्यवाणी
bihar chunav 2025
तेज प्रताप यादव की Y+ सिक्योरिटी पर सियासी बवाल, सांसद निशिकांत दुबे बोले