मनोज तिवारी बोले- बिहार को फिर से ‘मोदी-नीतीश’ के हाथों में देना जरूरी, वरना लौट आएगा जंगलराज!

Bihar Chunav 2025: बिहार में कल यानी 6 नवंबर से चुनाव के पहले चरण में मतदान होने जा रहे है. ऐसे में सभी नेता एक दूसरे के उपर तीखे सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में मनोज तिवारी का एक बयान भी सामने आया है.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:15 PM IST

मनोज तिवारी बोले- बिहार को फिर से 'मोदी-नीतीश' के हाथों में देना जरूरी, वरना लौट आएगा जंगलराज!

Bihar Chunav 2025: लोकसभा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने कैमूर में पत्रकारों से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार को एक बार फिर से मोदी और नीतीश के हाथों में देना जरूरी है, तभी राज्य सुरक्षित रह सकता है. आगे उन्होंने कहा, 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी जनता भाजपा को पूरा बहुमत देने वाली है. अब बिहार को शहाबुद्दीन जैसे लोगों के हाथ में नहीं बल्कि जय बिहार के हाथों में देना है.

आगे उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार नौकरी देने के नाम पर लोगों से जमीन लिखवा रही है. जो लोकतंत्र और युवाओं के साथ धोखा है. कोर्ट ने भी इसे गलत माना है. 15 साल के उनके शासन को जंगलराज कहा जाता था और आज भी वह उस राज को छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं.

मनोज तिवारी ने कहा, तीन दिन पहले डुमरांव में उनके रोड शो पर हमला किया गया, जो बताता है कि विपक्ष के लोग लोकतंत्र की भाषा नहीं समझते है. उनके प्रत्याशी अभी भी धमकी भरे गाने गवाते हैं, हमें ऐसा बिहार नहीं चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि पहले चरण के चुनाव में भाजपा बड़ी बढ़त बना चुकी है और कैमूर की चारों विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है.

उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चों को अब शहाबुद्दीन जैसे आदर्श नहीं, बल्कि अब्दुल कलाम और कर्पूरी ठाकुर जैसे आदर्श अपनाने होंगे. तिवारी ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे को चुनाव में उतारते हैं. सिर्फ पैसे को सफेद करने में लगे हैं.

उन्होंने तेजस्वी यादव निशाना साधते हुए कहा कि वो जातिवाद और नफरत का जहर घोल रहे हैं. जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, वह बिहार को क्या संभालेंगे. तिवारी ने कहा, हमारा अगला लक्ष्य है कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े और राज्य में ही अवसर मिल सके.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

bihar chunav 2025

