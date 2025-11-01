Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983745
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: खेसारी ने जंगलराज का किया समर्थन तो भड़के मनोज तिवारी, बोले- असली चेहरा उनकी जुबान पर आने लगा

Manoj Tiwari News: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि महागठबंधन का जो असली चेहरा है उनके नेताओं के जुबान पर आने लगी है. बता दें कि खेसारी ने कहा था कि 'जंगल राज अच्छा था लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे'.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

खेसारी ने जंगलराज का किया समर्थन तो भड़के मनोज तिवारी
खेसारी ने जंगलराज का किया समर्थन तो भड़के मनोज तिवारी

Khesari Lal Yadav vs Manoj Tiwari​: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल के दिए बयान 'जंगल राज अच्छा था लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे'. इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि महागठबंधन का जो असली चेहरा है उनके नेताओं के जुबान पर आने लगी है. जो जंगल राज की तरफदारी कर रहे हैं वह बिहार की कितना सुरक्षा करेंगे नजर आ गया. तेजस्वी-शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं और राजद नेता जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं. बिहार के लोग एनडीए के पक्ष में है, बिहार जिंदाबाद हो इस पर एनडीए कम कर रही है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'महागठबंधन फ्रस्ट्रेशन में है'
नीतीश कुमार के किए गए ट्वीट 'बिहारी अब कहालाना शर्म की बात नहीं है'. इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का जो विकास किया है, वह छुप नहीं सकता है. महागठबंधन फ्रस्ट्रेशन में है, राहुल राजद के विरोध में है और राजद कांग्रेस के विरोध में बिहार में इस बार 180 से भी अधिक सीट एनडीए जीत जाएगी. लोग आश्चर्य ना करें, क्योंकि लोगों ने बिहार का विकास देखा है जात-पात से ऊपर उठकर वोट देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

'रवि किशन डरने वाले नहीं है'
अजय यादव नाम के व्यक्ति बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली. इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि वह समय चला गया जब लोग धमकी देकर किसी को डरा देते थे. रवि किशन डरने वाले नहीं है, लेकिन बिहार विचार करें अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो धमकी देने वाले लोग कहां से आ गए. खेसारी लाल के राम मंदिर के जगह अस्पताल खोलने और वक्फ बोर्ड के मामले पर कुछ नहीं बोलने पर मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने खेसारी को सलाह दी कि यहां पर चुनाव लड़ने वाले संभाल कर बोले, क्योंकि यह बिहार की जनता है एक-एक बात का अर्थ निकाल कर फैसला लेती है. राम मंदिर का जो विरोध करता है, वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता है.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025manoj tiwariKhesari Lal Yadav

Trending news

bihar chunav 2025
'अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात...' वोटिंग से पहले CM नीतीश का वीडियो संदेश वायरल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: खेसारी ने जंगलराज का किया समर्थन तो भड़के मनोज तिवारी
Bhojpuri news
छठ के बाद भी गूंज रहा है 'पलायन का दर्द', इस छठ गीत ने बिहार के हर घर को रुलाया!
Dularchand Murder Case
फेफड़ा फटा-पसलियां टूटीं.., दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई मौत की वजह
bihar chunav 2025
'जनसुराजी था, जनसुराजी हूं और जनसुराजी रहूंगा', नामांकन रद्द पर नारायण ने दी सफाई
Danapur news
RJD विधायक रीतलाल यादव के पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?
Montha Cyclonic
आखिरी मौके पर चम्पारण में मोंथा का कहर,बासमती और काला नमक समेत लाखों की फसलें बर्बाद
bihar chunav 2025
'मेरी हत्या करवाना चाहता है जयचंद', तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से मांगी सुरक्षा
Bhagalpur News
1500 महिलाओं से 6 करोड़ की ठगी, भागलपुर का आयुष झा बना सबसे बड़ा 'नटवरलाल'!
Mahagathbandhan
दोस्ताना संघर्ष से टूटा महागठबंधन! CPI ने कांग्रेस उम्मीदवार को बताया BJP का एजेंट