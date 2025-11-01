Bihar Chunav 2025: खेसारी ने जंगलराज का किया समर्थन तो भड़के मनोज तिवारी, बोले- असली चेहरा उनकी जुबान पर आने लगा

Manoj Tiwari News: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि महागठबंधन का जो असली चेहरा है उनके नेताओं के जुबान पर आने लगी है. बता दें कि खेसारी ने कहा था कि 'जंगल राज अच्छा था लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे'.
Khesari Lal Yadav vs Manoj Tiwari: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल के दिए बयान 'जंगल राज अच्छा था लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे'. इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि महागठबंधन का जो असली चेहरा है उनके नेताओं के जुबान पर आने लगी है. जो जंगल राज की तरफदारी कर रहे हैं वह बिहार की कितना सुरक्षा करेंगे नजर आ गया. तेजस्वी-शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं और राजद नेता जंगल राज की पैरवी कर रहे हैं. बिहार के लोग एनडीए के पक्ष में है, बिहार जिंदाबाद हो इस पर एनडीए कम कर रही है.
'महागठबंधन फ्रस्ट्रेशन में है'
नीतीश कुमार के किए गए ट्वीट 'बिहारी अब कहालाना शर्म की बात नहीं है'. इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का जो विकास किया है, वह छुप नहीं सकता है. महागठबंधन फ्रस्ट्रेशन में है, राहुल राजद के विरोध में है और राजद कांग्रेस के विरोध में बिहार में इस बार 180 से भी अधिक सीट एनडीए जीत जाएगी. लोग आश्चर्य ना करें, क्योंकि लोगों ने बिहार का विकास देखा है जात-पात से ऊपर उठकर वोट देंगे.
'रवि किशन डरने वाले नहीं है'
अजय यादव नाम के व्यक्ति बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली. इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि वह समय चला गया जब लोग धमकी देकर किसी को डरा देते थे. रवि किशन डरने वाले नहीं है, लेकिन बिहार विचार करें अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो धमकी देने वाले लोग कहां से आ गए. खेसारी लाल के राम मंदिर के जगह अस्पताल खोलने और वक्फ बोर्ड के मामले पर कुछ नहीं बोलने पर मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने खेसारी को सलाह दी कि यहां पर चुनाव लड़ने वाले संभाल कर बोले, क्योंकि यह बिहार की जनता है एक-एक बात का अर्थ निकाल कर फैसला लेती है. राम मंदिर का जो विरोध करता है, वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता है.
रिपोर्ट: सुंदरम कुमार