Bihar Chunav 2025: मोहनिया सीट पर बदला समीकरण, नामांकन रद्द होने के बाद रवि शंकर पासवान बने RJD के उम्मीदवार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है. राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद सासाराम संसदीय क्षेत्र के भाजपा के पूर्व सांसद छेदी पासवान के पुत्र और निर्दलीय प्रत्याशी रवि शंकर पासवान ने राजद ज्वाइन कर ली. वहीं, राजद ने मोहनिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर पासवान को अपना समर्थन दे दिया है.

रवि शंकर पासवान ने कहा कि आज मुझे सिंबल मिला है. सभी लोगों को पता हो गया है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, और पूरे महागठबंधन ने मुझे सपोर्ट कर दिया है. मेरे पिताजी ने जो कार्य किया है, वह हर वर्ग के लिए किया है. मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे पिताजी आएंगे. इससे पहले कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन ने गहमागहमी के बीच अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था.

श्वेता सुमन ने इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ा था और उस समय वे तीसरे स्थान पर रही थीं. इस बार आखिरी क्षण में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उनका नामांकन रद्द होने के बाद सीट पर सारे सियासी समीकरण ही बदल गए.

वहीं, भाजपा ने मोहनिया विधानसभा सीट पर संगीता कुमारी को टिकट दिया है. निवर्तमान विधायक संगीता कुमारी ने कहा कि मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे टिकट दिया है. जनसुराज पार्टी ने गीता पासी को मैदान में उतारा है. गीता पासी दो बार जिला परिषद सदस्य रह चुकीं हैं. गीता पासी का कहना है कि वह जनता की आवाज बनकर विधानसभा में उनके हितों के लिए लड़ेंगी।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. कैमूर जिले में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होना है.

