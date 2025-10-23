न दलित और न ही मुस्लिम, जिसके पास खोने को कुछ नहीं, उसे डिप्टी CM प्रत्याशी घोषित कर क्या जीतेगा महागठबंधन?

Bihar Chunav 2025: वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी जंग में जीत हासिल कर ली है. एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार महागठबंधन के नेताओं ने उनको डिप्टी सीएम पद के लिए स्वीकार किया है. महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया.
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया. साथ ही, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया. महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल सभी दलों ने यह निर्णय लिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे.
बिहार की राजनीति में कौन प्रभावशाली?
वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री का चेहरा तो बने हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो कुछ दिनों पहले तक गठबंधन में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में दिख रहे थे, एनडीए में जाने से लेकर अलग होकर चुनाव लड़ने समेत कई खबरें सामने आ रही थी. ऐसे में महागठबंधन हारते-हारते मुकेश सहनी जीत कैसे गए? ये अहम सवाल है. मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है?
राजद के 75+ विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा मिलाकर 10 एमपी होने के बावजूद CM फेस बनने के लिए पापड़ बेलने पड़े, लेकिन मुकेश सहनी के पास कुछ नहीं है. न विधायक और न ही सांसद. बंदा एक भी चुनाव अभी तक जीत नहीं पाया है. फिर भी डिप्टी सीएम घोषित हो गया. इसके पीछे क्या मज़बूरी हो सकती है? सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस से कोई डिप्टी सीएम का दावेदार नहीं बन पाया. लगता है महागठबंधन नेताओं को दलित और मुस्लिम समुदाय में डिप्टी सीएम लायक कोई चेहरा नहीं दिखा.
डिप्टी सीएम का चेहरा बने सहनी
बॉलीवुड में सेट डिजाइनर से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले मुकेश सहनी ने 2018 में वीआईपी पार्टी की स्थापना की थी, जो मुख्य रूप से अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और निषाद समुदाय पर ध्यान केंद्रित करती है. 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी एनडीए के साथ थी और चार सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में सहनी ने नीतीश कुमार से सारे नाते खत्म कर दिए. फिर मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए और मंत्री भी बने, लेकिन पिछले साल के लोकसभा चुनाव (2024) में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
अब 2025 के चुनाव में डिप्टी सीएम का चेहरा बने हैं. उनकी पार्टी को महागठबंधन में 15 सीटें मिली हैं. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं, वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. प्रदेश में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच है.
