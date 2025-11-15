नीतीश पर सवाल उठाने वाले महागठबंधन के नेताओं के दिमाग की जांच कराएंगे, बोले- नीरज कुमार

Bihar chunav 2025: नीरज कुमार का यह बयान उस वक्त आया है, जब भारतीय चुनाव आयोग की ओर से 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया गया. इस चुनाव परिणाम में एनडीए ने 202 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की. एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर नीरज कुमार ने एक पोस्टर जारी कर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार का मजाक उड़ाया और उनकी तुलना महाभारत के पात्रों से कर दी.

उन्होंने कहा कि क्या शानदार जीत है. वो लोग कहां हैं जिन्होंने दावा किया था कि हम बिहार को बर्बाद कर देंगे, इसे बांग्लादेश जैसा बना देंगे और लोकतंत्र को चुनौती देंगे? सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने नीतीश कुमार पर अपना भरोसा दिखाते हुए हमें फिर से वोट दिया है. हम उन्हें सलाम करते हैं.

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं ने मिलकर काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच ऊपर से नीचे तक मजबूत समन्वय स्थापित हुआ. लोगों ने हमारे नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम और उपलब्धियों की सराहना की और उन पर भरोसा किया.

जदयू से चुनाव जीतीं कोमल सिंह ने कहा कि मुझे जो भी कमियां नजर आएंगी, मैं उन सभी पर काम करूंगी. मैं पुलों का निर्माण, सड़कों को बेहतर बनाने और युवाओं के लिए कौशल विकास पर काम करूंगी ताकि उन्हें रोजगार मिल सके. मैं महिलाओं के कल्याण के लिए भी काम करूंगी.

एनडीए ने 202 सीट पर जीत हासिल की है. 89 सीट जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी. वहीं जदयू 85 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर रही और तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) रही, जिसके खाते में 19 सीट आई.

