NDA Manifesto: '125 यूनिट बिजली देंगे फ्री', बिहार में NDA का बड़ा वादा

Bihar NDA Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए ने बड़ा ऐलान किया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार फिर से बनती है, तो बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे.

Oct 31, 2025

NDA Manifesto: एनडीए ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया. यह कार्यक्रम पटना के होटल मौर्या में आयोजित हुआ और इसमें बीजेपी, जदयू, लोजपा (रालोद), हम और राष्ट्रीय लोकदल सहित एनडीए के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए. एनडीए के संकल्प पत्र के विमोचन समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे. इस अवसर पर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे अन्य नेता भी मौजूद थे. इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार फिर से बनती है, तो बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे.

बिहार में एनडीए के चुनावी घोषणापत्र के प्रमुख वादे
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर घर के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे. एक करोड़ से ज्यादा नौकरियां देंगे. कृषि अवसंरचना में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश लायेंगे. बिहार गति शक्ति पहल के तहत सात नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे. साथ ही चार नए शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू करेंगे. हर शहर में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे.

सम्राट चौधरी ने कहा कि हर जिले में उद्योग और 10 नए बिजनेस पार्क बनेगा. रक्षा गलियारे और सेमीकंडक्टर निर्माण पार्क कराएंगे. महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देंगे. 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी. किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा. सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद बिहार के युवाओं को दुनिया भर में काम के लिए भेजा जाएगा.

बीजेपी नेता ने चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBC) के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने के लिए एक समर्पित समिति. स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 5000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सम्राट चौधरी ने कहा कि 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण होगा. हर जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा और मेडिकल कॉलेज बनेगा.

