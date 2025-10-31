Advertisement
NDA Manifesto: 4 शहरों में मेट्रो, 7 नए एक्सप्रेसवे, सीतापुरम शहर का निर्माण, NDA ने जारी किया अपना 'संकल्प पत्र'

NDA Manifesto Bihar Chunav 2025: बिहार एनडीए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बिहार एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे. इसमें युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:51 AM IST

NDA Manifesto Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है. सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने साझा रूप से इस घोषणापत्र को जारी किया है. एनडीए ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है. बिहार एनडीए के सभी घटक दलों ने एक लंबे मंथन के बाद इस घोषणा पत्र को तैयार किया है. इसमें युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है. एनडीए की ओर से बिहार को अगले पांच साल में उद्योग हब बनाने का वादा किया गया है.

NDA का 'संकल्प पत्र' जारी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा समेत सभी बड़े नेता अपने-अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल गए. इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया को 'संकल्प पत्र' की पूरी जानकारी दी. सम्राट चौधरी ने कहा कि इस संकल्प पत्र में 25 बड़ी घोषणाएं की गई हैं. उन्होंने कहा कि हमारी अगली सरकार में बिहार में 1 करोड़ से अधिक रोजगार और नौकरी दी जाएगी. इसके लिए हर जिले में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि युवाओं को आधुनिक कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार के युवाओं को सिर्फ नौकरी न मिले, बल्कि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनें.

डिप्टी सीएम ने कहा कि NDA ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी किए अपने घोषणापत्र में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास पर बड़ा जोर दिया है. हम लोगों बिहार को 'ग्लोबल स्किलिंग सेंटर' के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है. यह घोषणापत्र दलित समाज, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' से 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी. 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही 'मिशन करोड़पति' के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.

किसानों को साधते हुए एनडीए ने एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹1 लाख करोड़ का निवेश करने का वादा किया है. डिप्टी सीएम ने कहा कि 'बिहार मत्स्य मिशन' से उत्पादन एवं निर्यात दोगुना होगा. प्रत्येक मत्स्य पालक को कुल ₹9,00,050 का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा 'बिहार दुग्ध मिशन' से हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे. 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और 3,600 कि.मी. रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करने का वादा किया गया है.

