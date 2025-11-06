Bihar Chunav 2025: एनडीए या महागठबंधन, 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान का फायदा किसको, आखिर इस बार क्या संदेश दे रहा बिहार?

Advertisement
आम धारणा है कि बिहार राजनीतिक रूप से देश को दिशा दिखाता है, लेकिन यह मतदान को लेकर लागू नहीं हो पाता. ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक के विधानसभा चुनाव के इतिहास में 3 मौके ही ऐसे आए हैं, जब बिहार में 60 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई हो.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:01 PM IST

Bihar Chunav 2025 Polling Percentage: आम धारणा है कि बिहार राजनीतिक रूप से देश को दिशा दिखाता है, लेकिन यह मतदान को लेकर लागू नहीं हो पाता. ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक के विधानसभा चुनाव के इतिहास में 3 मौके ही ऐसे आए हैं, जब बिहार में 60 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई हो. सबसे पहले 1990 में 60 प्रतिशे से अधिक वोटिंग हुई थी. उसके बाद 1995 में तो तीसरी बार सन 2000 ईस्वी में. 1990 में सत्ता को बदलने के लिए मतदान हुआ था. 1995 में सत्ता को बरकरार रखने के लिए तो 2000 में खिचड़ी नतीजे आए थे और पहली बार नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे. हालांकि बाद में कांग्रेस के सहयोग से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थीं और पूरे 5 साल तक उन्होंने बिहार पर राज किया था. अब 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है. अगर दूसरे चरण में भी 60 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान होता है तो यह चौथी बार होगा कि बिहार के लोग बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही एक सवाल पैदा होता है कि बिहार में बंपर वोटिंग का फायदा किसको मिलेगा? एनडीए को, महागठबंधन को या फिर खिचड़ी नतीजे आएंगे?

2020 के विधानसभा चुनाव में 57.05 प्रतिशत वोटिंग हुई थी तो 2015 में यह आंकड़ा 56.6 प्रतिशत पर अटक गया था. बता दें कि 2020 में कम मार्जिन से ही सही, एनडीए बढ़त बनाने में कामयाब रहा था. 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो 56.6 प्रतिशत मतदान में ही एनडीए को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था. वोटिंग के मामले में 2015 में पिछले 15 साल में सबसे कम मतदान हुआ था. 2020 में प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने से उम्मीद जताई जा रही थी कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा, लेकिन वह बहुत ही मामूली रहा था.

मतदान प्रतिशत की बात तो हो गई. अब बात करते हैं बिहार के पुरुषों और महिलाओं के मतदान प्रतिशत के बारे में. पिछले कुछ चुनावों में देखा जा रहा था कि महिलाएं वोट डालने में पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं. पिछले 4 चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 42 से बढ़कर 60 प्रतिशत तक जा पहुंचा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत 59.7 प्रतिशत रहा तो 2015 में यह 60.4 प्रतिशत था. 2010 की बात करें तो उस समय 54.4 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. हालांकि बिहार की महिलाओं में मतदान के प्रति जागरूकता अब भी पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में बेहद कम है.

पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को अपना सीक्रेट वोटर बताते रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, देश में एक ऐसा वर्ग है जो बार बार भाजपा को वोट दे रहा है. एनडीए को वोट दे रहा है. वो वर्ग कोई और नहीं, बल्कि हमारी देश की माताएं और बहनें हैं. 

दूसरी ओर, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई सारी योजनाएं लांच की हैं. लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देना, मैट्रिक इंटर और स्नातक करने पर नकद पैसे दिए जा रहे हैं. महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है. हाल ही में महिला रोजगार योजना में अब तक करीब 3 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं. इसलिए एनडीए के नेता उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा मतदान उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है.

हालांकि, एक आम धारणा यह भी है कि ज्यादा मतदान सत्ता के खिलाफ जाता है, लेकिन केंद्रीय राजनीति में पीएम मोदी के उभार के बाद यह धारणा बदली है. अधिक मतदान से एनडीए या फिर भाजपा को फायदा पहुंचता है. ऐसा कई चुनावों में साबित भी हुआ है. पिछले लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं की उदासीनता से भाजपा आलाकमान के कान खड़े हो गए थे और तुरंत पार्टी ने अपनी स्ट्रैटजी बदली थी. इसके अलावा, 1990, 1995 और 2000 के विधानसभा चुनाव में 60 फीसदी से ज्यादा मतदान से केवल एक बार सत्ता बदली थी. 1990 में कांग्रेस सत्ता से दूर हुई और तत्कालीन जनता दल की ओर से लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे.

खैर, जीत और हार किसी की भी हो, लेकिन बिहार के मतदाताओं के बीच वोट देने को लेकर जो जागरूकता इस चुनाव में देखी जा रही है, वो तारीफ के काबिल है. इसके लिए चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए हैं. हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन अधिक से अधिक मतदान से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और लोगों का सरकार और सिस्टम में विश्वास बहाल होता है. उम्मीद है 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव में भी बिहार वासी ऐसे ही उत्साह और जज्बे के साथ मतदान के लिए आगे आएंगे. 

