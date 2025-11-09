Advertisement
Bihar Chunav 2025: 'नीतीश बनेंगे अगले सीएम...', राजीव रंजन ने किया NDA की प्रचंड जीत का दावा

Bihar Chunav 2025: जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता और स्टार प्रचारक पूरी ताकत और लगन से जनता के बीच सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. जमीनी रुझान बता रहे हैं कि एनडीए ऐतिहासिक जनादेश की ओर बढ़ रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 09, 2025, 03:59 PM IST

Trending Photos

जदयू प्रवक्ता राजीव रंजान (स्क्रीन ग्रैब फोटो- IANS)
जदयू प्रवक्ता राजीव रंजान (स्क्रीन ग्रैब फोटो- IANS)

Bihar Chunav 2025: जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए ऐतिहासिक जनादेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है और जनता ने एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में भी जनता वोटिंग प्रतिशत के पहले चरण के रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगी. पटना में जदयू के वरिष्ठ नेता ने कहा कि रविवार (9 नवंबर) को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों के नेता पूरी ताकत झोंकेंगे.

राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता और स्टार प्रचारक पूरी ताकत और लगन से जनता के बीच सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जमीनी रुझान बता रहे हैं कि एनडीए बिहार में बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदान ऐतिहासिक होगा और पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे. नीतीश कुमार के नेतृत्व का जिक्र करते हुए जदयू के राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए बिहार में प्रचंड जनादेश की ओर बढ़ रहा है और एक बार फिर नीतीश कुमार ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे. अगले पांच साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विकास, सुशासन और रोज़गार पर केंद्रित अपने रोडमैप पर काम करेगा. हम लोग बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए आश्वस्त हैं.

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव को वाई प्लस की सुरक्षा मिलने पर जदयू नेता ने कहा कि सुरक्षा मानक बिना किसी भेदभाव के तय किए जाते हैं, चाहे कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का. अगर सरकार जरूरी समझेगी तो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. हाल ही में तेजप्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन की मुलाकात से आशंका जताई जाने लगी थी कि तेज प्रताप एनडीए में आ सकते हैं. हालांकि, जब इन आशंकाओं पर भाजपा और एनडीए के नेताओं से जवाब मांगा गया तो वे सवाल को टाल गए.

-आईएएनएस

