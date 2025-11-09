Bihar Chunav 2025: 'नीतीश बनेंगे अगले सीएम...', राजीव रंजन ने किया NDA की प्रचंड जीत का दावा

Bihar Chunav 2025: जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए ऐतिहासिक जनादेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है और जनता ने एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में भी जनता वोटिंग प्रतिशत के पहले चरण के रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगी. पटना में जदयू के वरिष्ठ नेता ने कहा कि रविवार (9 नवंबर) को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों के नेता पूरी ताकत झोंकेंगे.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता और स्टार प्रचारक पूरी ताकत और लगन से जनता के बीच सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जमीनी रुझान बता रहे हैं कि एनडीए बिहार में बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदान ऐतिहासिक होगा और पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे. नीतीश कुमार के नेतृत्व का जिक्र करते हुए जदयू के राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए बिहार में प्रचंड जनादेश की ओर बढ़ रहा है और एक बार फिर नीतीश कुमार ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे. अगले पांच साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विकास, सुशासन और रोज़गार पर केंद्रित अपने रोडमैप पर काम करेगा. हम लोग बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए आश्वस्त हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव को वाई प्लस की सुरक्षा मिलने पर जदयू नेता ने कहा कि सुरक्षा मानक बिना किसी भेदभाव के तय किए जाते हैं, चाहे कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का. अगर सरकार जरूरी समझेगी तो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. हाल ही में तेजप्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन की मुलाकात से आशंका जताई जाने लगी थी कि तेज प्रताप एनडीए में आ सकते हैं. हालांकि, जब इन आशंकाओं पर भाजपा और एनडीए के नेताओं से जवाब मांगा गया तो वे सवाल को टाल गए.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!