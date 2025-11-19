नीतीश+सम्राट+विजय= पहले वाले नीति बनाएंगे, दूसरे वाले नीति को लागू करेंगे तो फिर विजय कौन रोक सकता है?

Bihar New Government: एनडीए सरकार फिर से रिपीट हुई है तो उसे नीति नियंता क्यों ड्रॉप किए जाएं. दोनों डिप्टी सीएम चुनते वक्त भाजपा आलाकमान ने यह जरूर सोचा होगा. जिस तिकड़ी ने 2010 वाला मैंडेट हासिल किया है, उनमें से किसी एक को कमतर दिखाना नैतिक रूप से ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी सही नहीं है.
Bihar New Government: प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपीयर के नाटक रोमियो और जूलियट में एक संवाद है, जिसमें कहा गया था- नाम में क्या रखा है? इसके उलट एक डॉयलॉग है- नाम ही काफी है, जिसका जिक्र 1981 में आई फिल्म 'कालिया' में किया गया था. अब मूल विषय पर आते हैं. बिहार में बंपर जीत के बाद एनडीए सरकार के गठन की कवायद तेज हो चुकी है. नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है तो भाजपा विधायक दल ने सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुन लिया है. इससे यह साफ हो गया है कि अगले पांच साल तक नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की चलने वाली है. पूरी एनडीए सरकार इन 3 नेताओं के इर्द गिर्द चलती रहने वाली है. अब इनके नाम पर आते हैं.
नीतीश कुमार: नीतीश के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो यह नीति और ईश से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है- नीति का स्वामी. साफ है कि नीतीश कुमार एनडीए सरकार के नीति निर्धारक होंगे. अब तक उनकी नीतियों से बिहार का भला होता आया है और जनकल्याण के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं. केंद्र सरकार उनकी योजनाओं की नकल करती है. और तो और यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं उनकी नीतियों को फॉलो करती हैं.
सम्राट चौधरी: सम्राट शब्द समरथ से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली और सक्षम व्यक्ति. सम्राट चौधरी ने पिछले करीब 2 साल डिप्टी सीएम रहते हुए खुद को साबित किया है. नीतीश सरकार के दाहिने हाथ होते हुए सम्राट चौधरी ने उनकी नीतियों पर चलते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और करवाने में अहम भूमिका निभाई है. पिछले 2 साल में जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, उनमें सम्राट चौधरी के वित्त मंत्रालय का अहम रोल रहा है और सम्राट चौधरी ने कभी भी इन योजनाओं के लिए खजाने को आड़े नहीं आने दिया है. यह उनकी शासन करने की गुणवत्ता को दिखाता है.
विजय कुमार सिन्हा: विजय शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीत या सफलता. पिछले दो साल में नीतीश कुमार की नीति और सम्राट चौधरी के कार्यान्वयन का फल एनडीए को 2025 के विधानसभा चुनाव में विजय के रूप में हासिल हुई है. भाजपा निश्चित रूप से आगे के चुनावों में भी इस कांबिनेशन को बनाए रखना चाहती है, ताकि किसी चुनाव में एनडीए को परेशानी न हो. जाहिर सी बात है कि इन तीनों नेताओं ने खुद को साबित किया है और अब एक बार फिर इस तिकड़ी पर एनडीए ने भरोसा जताया है.