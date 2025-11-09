लालू परिवार में घमासान पर ओवैसी का तंज, बोले- 'जिस घर में सद्भाव नहीं, वो...'

Bihar Chunav 2025: बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव और देश की राजनीति में चल रहे कई सारे मुद्दों पर बातचीत की. राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले मुद्दे पर ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बिहार में असली मुद्दा सीमांचल है. सीमांचल की जनता से नफरत की जा रही है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है और उन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है. यहां के लोग बाढ़ और भूमि कटाव से सालों से परेशान हैं, लेकिन कोई मुआवजा नहीं देता. शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है. यही असली समस्या है, लेकिन इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता.

तेजस्वी यादव ने ओवैसी को कट्टरपंथी कहा था, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि जब कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, तो उसे ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए. उन्होंने मुझे 'कट्टरपंथी' कहा. ये शब्द उनके दिल की नफरत दिखाते हैं. अगर वे सच में जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो पहले अपने मन की नफरत निकालें. 'आई लव मोहम्मद' विवाद पर ओवैसी ने अपनी टिप्पणी को लेकर कहा, 'अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 'आई लव मोहम्मद' पर कुछ नहीं बोलते, तो क्या हम चुप रहेंगे? मैं आखिरी सांस तक बोलूंगा. हम उसी के नाम पर बोलते हैं, जिसके नाम पर हम जकात देते हैं. अगर हम मुसलमान हैं, तो इसलिए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने हमें सिखाया कि अल्लाह एक है. जिसके नाम की खाते हैं, अगर उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा?

'दोनों भाई एक-दूसरे के खिलाफ'

लालू यादव के परिवार को लेकर ओवैसी ने कहा कि मैं साफ कहना चाहता हूं जिस घर में खुद एकता नहीं है, वो बिहार की जनता को क्या एकजुट करेगा? लालू यादव ने एम-वाई (मुस्लिम-यादव) गठबंधन के नाम पर 15 साल बिहार पर शासन किया. उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनीं, बेटा तेजस्वी डिप्टी सीएम रहा और दूसरा बेटा मंत्री. लेकिन आज वही दोनों भाई एक-दूसरे के खिलाफ हैं. अगर एक परिवार में ही सद्भाव नहीं, तो जनता का भला कैसे करेंगे? बिहार में आपकी पार्टी की प्राथमिकता क्या होगी? इस सवाल का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता साफ है. सीमांचल का विकास करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने हैं और इस क्षेत्र के लोगों को सम्मान दिलाना है. जो हमें घुसपैठिया कहते हैं, हम उन्हें काम और सेवा के जरिए जवाब देंगे.

-आईएएनएस

