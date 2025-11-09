Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994638
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: JDU प्रत्याशी लेशी सिंह ने लगाया पप्पू यादव पर गंभीर आरोप, कहा- उनके कार्यकर्ताओं को रात में बंधक बनाने की कोशिश

Bihar Chunav 2025: बिहार के विधानसभा चुनाव के शुरू होते ही राजनीतिक माहौल अलग ही दिखाई दे रहा हैं. मंत्री लेशी सिंह नें सासंद पप्पू यादव पर उसके कार्यकर्ताओं को बंधक बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:13 AM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025: JDU प्रत्याशी लेशी सिंह ने लगाया पप्पू यादव पर गंभीर आरोप, कहा- उनके कार्यकर्ताओं को रात में बंधक बनाने की कोशिश
Bihar Chunav 2025: JDU प्रत्याशी लेशी सिंह ने लगाया पप्पू यादव पर गंभीर आरोप, कहा- उनके कार्यकर्ताओं को रात में बंधक बनाने की कोशिश

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच धमदाहा सीट पर राजनीति तेज हो गई है. JDU प्रत्याशी एवं बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्णिया में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पप्पू यादव लगातार उनके परिवार और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं.

लेशी सिंह का कहने है कि सांसद पप्पू यादव उनके बेटे पर हमेशा झूठे आरोप लगाते हैं. इनपर कोई भी सबूत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को रात में बंधक बनाने की कोशिश की और उनसे बदतमीजी भी की. मंत्री ने कहा कि इस तरह की हरकतें किसी जनप्रतिनिधि पर बिल्कुल शोभा नहीं देतीं हैं. अगर इस तरह की हरकत ऐसे ही जारी रही तो इस हरकत को बिल्कुल भी सहनीय नहीं करा जाएगा.

 मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि चुनाव में हर उम्मीदवार जनता के बीच जाता है, लेकिन किसी को परेशान करना या उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है. हार की बौखलाहट में इस तरह के कदम उठाना लोकतंत्र के खिलाफ है. लेशी सिंह ने पूर्ण स्पष्ट करा कि वे विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता सब कुछ देखती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्री ने कहा कि धमदाहा की जनता का उनसे खुश होने का कारण ही उनके आपा खोने की वजह है. उन्होंने कहा, 'पप्पू यादव सांसद हैं. अगर वह इस तरह से हरकत करेंगे तो प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी. उनका पूरा ध्यान जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास पर है. पिछले वर्षों में धमदाहा में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है और जनता इस बार भी JDU पर ही भरोसा करेगी.

लेशी सिंह का कहना है कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है. इनमें मर्यादा बनाना जरूरी होता है. ऐसे किसी पर झूठे आरोपों को लगाना, कार्यकर्ताओं को डराना गलत है. मंत्री ने प्रशासन से भी मांग की कि ऐसे मामलों की जांच हो. इससे चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सकेगा.

इनपुट: मनोज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'कोई उपलब्धि नहीं रही, बिहार के लिए क्या किया है', पीएम मोदी पर संजय यादव का पलटवार
bihar chunav 2025
सुगौली सीट पर बम फोड़ गए तेज प्रताप यादव! पार्टी प्रत्याशी को दिखाया बाहर का रास्ता
Bihar Crime News
रेड लाइट एरिया में 12 साल की बच्ची को बेचने की कोशिश, भीड़ ने दलाल को पकड़कर पीटा
Ranchi News
रांची में आवारा कुत्तों का आतंक, हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे सदर अस्पताल
Bihar Crime News
CM नीतीश के शहर में नर्स पर एसिड अटैक से हड़कंप! पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: क्या रवि किशन के सहारे NDA ज्वाइन करेंगे तेज प्रताप यादव?
Hajipur News
बिहार चुनाव में ड्यूटी के लिए जा रहे ITBP जवानों की बस में लगी आग, सभी बाल-बाल बचे
Muzaffarpur News
राजद को वोट नहीं देने पर बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या! पुलिस ने जांच शुरू की
Jamui News
Jamui News: शराब तस्करी के आरोपी को थर्ड डिग्री देने पर कोर्ट ने लगाई फटकार
bihar chunav 2025
चकाई में JDU तो जमुई में RJD उम्मीदवार पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज