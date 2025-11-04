Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2988913
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पहले चरण से पहले पटना में सुरक्षा अलर्ट, SP दीक्षा के नेतृत्व में CAPF का दमदार मार्च!

Bihar chunav 2025: 6 नवंबर को बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं. हालांकि मंगलवार शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार की सीमा तय थी. इसी क्रम में प्रचार की सीमा खत्म होने के बाद पटना सेंट्रल एसपी दीक्षा ने अपने इलाके की झुग्गी-झोपड़ी और स्लम बस्तियों में फ्लैग मार्च किया.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:49 PM IST

Trending Photos

पहले चरण से पहले पटना में सुरक्षा अलर्ट, SP दीक्षा के नेतृत्व में CAPF का दमदार मार्च!

Bihar chunav 2025: विधानसभा चुनाव को देखते हुए, प्रचार प्रसार की समय सीमा खत्म होते ही पटना सेंट्रल एसपी दीक्षा ने मंगलवार को अपने इलाके की झुग्गी-झोपड़ी और स्लम बस्तियों में फ्लैग मार्च किया. इसी दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं से बातचीत भी की, साथ ही निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की अपील भी करने को कहा. 

एसपी दीक्षा ने कहा कि किसी भी तरह के प्रलोभन या भय के माहौल में आकर मतदान न करें. अगर कोई भी व्यक्ति रुपए या सामान बांटने की कोशिश करता है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान पक्का कराने के लिए पूरे इलाके में केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है. पटना जिले में 180 से ज्यादा कंपनियां CAPF की तैनात की गई हैं. इसके अलावा स्टेट पुलिस, होमगार्ड और टीसी बलों की भी जरूरी तैनाती की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सेंट्रल एसपी बताते हुए कहा है कि जिले के संवेदनशील इलाकों में सर्वे कराया गया है. मतदान के दिन कुछ भी घटना होने पर तुरंत कार्रवाई के लिए जोन, सुपर जोन और क्यूआरटी टीमें गठित की गई हैं. साथ ही मतदान केंद्रों और आसपास के इलाकों में भी लोकल स्तर पर निगरानी के लिए कई टीमों को लगाया गया है.

आगे उन्होंने कहा कि पुलिस की हर व्यवस्था वोट करने वाले लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए है. लोग बिना डर और बिना लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

rajnath singh
'बिहार में जल्द बनेगा 'डिफेंस कॉरिडोर', फतुहा में राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान
Ashok Choudhary
मंत्री अशोक चौधरी ने अमरपुर में NDA प्रत्याशी के लिए मांगा वोट
bihar chunav 2025
‘विरासत की लूट का दाग नहीं छूटता’, केशव मौर्य ने तेज्सवी को कहा 'जंगलराज का प्रतीक'
bihar chunav 2025
पहले चरण की 121 सीटों पर 2020 में रहा था 19-20 का मुकाबला, कितने बदले हालात?
bihar chunav 2025
रोहतास में गरजे अखिलेश! बोले बिहार में सत्ता पलटी, तो अगली बार यूपी से भी होगी साफ
Rajbhushan Nishad
'मल्लाहों का सम्मान मुल्लाओं को बेच दिया मुकेश सहनी ने', राजभूषण निषाद का बड़ा हमला
Darbhanga News
गौड़ाबौराम सीट पर Mahagathbandhan कन्फ्यूज! कल जिसको निकाला, उसको दे दिया समर्थन
bihar chunav 2025
'बिहार के लोगों को देश का मजदूर बना दिया', नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला
amit shah
अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा- 'अब गोला बिहार में बनेगा और पाकिस्तान में फटेगा'
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025:शांति व विकास चाहिए तो एनडीए को जिताएं: गिरिराज सिंह