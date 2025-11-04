पहले चरण से पहले पटना में सुरक्षा अलर्ट, SP दीक्षा के नेतृत्व में CAPF का दमदार मार्च!

Bihar chunav 2025: विधानसभा चुनाव को देखते हुए, प्रचार प्रसार की समय सीमा खत्म होते ही पटना सेंट्रल एसपी दीक्षा ने मंगलवार को अपने इलाके की झुग्गी-झोपड़ी और स्लम बस्तियों में फ्लैग मार्च किया. इसी दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं से बातचीत भी की, साथ ही निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की अपील भी करने को कहा.

एसपी दीक्षा ने कहा कि किसी भी तरह के प्रलोभन या भय के माहौल में आकर मतदान न करें. अगर कोई भी व्यक्ति रुपए या सामान बांटने की कोशिश करता है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान पक्का कराने के लिए पूरे इलाके में केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है. पटना जिले में 180 से ज्यादा कंपनियां CAPF की तैनात की गई हैं. इसके अलावा स्टेट पुलिस, होमगार्ड और टीसी बलों की भी जरूरी तैनाती की गई है.

सेंट्रल एसपी बताते हुए कहा है कि जिले के संवेदनशील इलाकों में सर्वे कराया गया है. मतदान के दिन कुछ भी घटना होने पर तुरंत कार्रवाई के लिए जोन, सुपर जोन और क्यूआरटी टीमें गठित की गई हैं. साथ ही मतदान केंद्रों और आसपास के इलाकों में भी लोकल स्तर पर निगरानी के लिए कई टीमों को लगाया गया है.

आगे उन्होंने कहा कि पुलिस की हर व्यवस्था वोट करने वाले लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए है. लोग बिना डर और बिना लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है.

