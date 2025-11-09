पटना में गरजे पवन खेड़ा, कहा- बिहार अब ठान चुका है बदलाव; पीएम की भाषा पर जमकर साधा निशाना!

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पटना में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और इस दिशा में पहला कदम 6 नवंबर को उठा चुकी है और दूसरा कदम 11 नवंबर को उठाने जा रही है.
Bihar Chunav 2025: पवन खेड़ा ने कहा कि “बिहार के लोगों ने महागठबंधन पर भरोसा जताया है और इस बार जनता का फैसला साफ है. अब बदलाव तय है. उन्होंने कहा कि “लोग अब उन वादों से तंग आ चुके हैं, जो केवल चुनाव तक ही सीमित रहते हैं. अब जनता जवाब देने के मूड में है.”
राहुल गांधी द्वारा बार-बार लगाए जा रहे “वोट चोरी” के आरोप पर बोलते हुए खेड़ा ने कहा कि “अगर किसी राज्य में VVPAT पर्चियां कूड़ेदान में मिलें, सीसीटीवी बंद कर दिए जाएं और स्ट्रांग रूम की लाइव फीड रोक दी जाए, तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है. चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र का मामला है.”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “बिहार में कट्टा की सरकार नहीं चलेगी” बयान पर पवन खेड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि “यह भाषा किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है. उन्होंने बिहार को बदनाम करने की कोशिश की है. यह वही बिहार है जिसने देश को दिशा दी है, और अब बिहार इस अपमान का बदला वोट से लेगा.”
मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की अलग-अलग सभाओं को लेकर खेड़ा ने कहा कि “ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गठबंधन में मतभेद हैं. हमारे पास आज सात कार्यक्रम तय थे, लेकिन भीड़ और परमिशन की वजह से चार ही कार्यक्रम हो पाए हैं. हम सब एकजुट हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं.”
कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार की जनता अब यह तय कर चुकी है कि उसे रोजगार, शिक्षा और विकास चाहिए, न कि झूठे वादे. उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा और बिहार में नई सरकार बनेगी जो जनता के भरोसे पर खरी उतरेगी.
