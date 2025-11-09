बिहार चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग! 1952 से अब तक नहीं हुआ इतना मतदान, 5 सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' ने बढ़ाई सियासी गर्मी

Bihar Chunav 2025 Voting Percentage: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस बार वोटिंग का जोश पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिला है. पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक 60.1 फीसदी वोट पड़े हैं. पिछले चुनाव (2020) में यही आंकड़ा 51.8 फीसदी था. यानी इस बार लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया है. बताया जा रहा है कि 1952 से अब तक 64.7 फीसदी मतदान का आंकड़ा कभी नहीं छूआ गया था. इस बार वोटिंग ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अब बात करते हैं उन पांच सीटों की, जहां हमेशा से महागठबंधन की पार्टियों में आपसी टक्कर यानी फ्रेंडली फाइट देखी जाती है.

बिहारशरीफ सीट

यहां कांग्रेस के ओमार खान और सीपीआई के शिव कुमार यादव आमने-सामने हैं. इस सीट पर इस बार 53.05 फीसदी मतदान हुआ, जो 2020 के मुकाबले करीब 3 फीसदी ज्यादा है. तब यहां कुल 49.9 फीसदी वोट पड़े थे.

राजापाकर सीट

इस सीट पर कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी और सीपीआई के मोहित पासवान के बीच सीधा मुकाबला है. यहां इस बार 52.09 फीसदी मतदान हुआ, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा 59.16 फीसदी था. यानी इस बार करीब 7 फीसदी कम वोटिंग हुई है.

बछवाड़ा सीट

लेनिनग्राद ऑफ बिहार कहे जाने वाले इस इलाके में कांग्रेस के गरीबदास और सीपीआई के अवधेश राय आमने-सामने हैं. इस बार यहां रिकॉर्ड 69.67 फीसदी मतदान हुआ है, जो पिछली बार से काफी ज्यादा है.

वैशाली सीट

यहां आरजेडी के अजय कुमार कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव सिंह के बीच लड़ाई है. इस सीट पर शाम 5 बजे तक कुल 59 फीसदी मतदान हुआ, जबकि 2020 में यहां 61.1 फीसदी वोट पड़े थे.

बेलदौर सीट

इस सीट पर कांग्रेस के मिथिलेश कुमार निषाद और इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (IIP) की तनीषा भारती में मुकाबला है. यहां इस बार 56.30 फीसदी मतदान हुआ, जबकि पिछली बार 60.4 फीसदी वोट पड़े थे.

कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले चरण में जनता ने उत्साह से वोट डाला है. कई जगहों पर पिछले चुनावों से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि कुछ सीटों पर मामूली गिरावट दर्ज की गई है. लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार की जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई है.

