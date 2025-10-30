Advertisement
'कट्टा...क्रूरता...कटुता...कुशासन और करप्शन', पीएम मोदी का राजद पर अबतक का सबसे बड़ा हमला

PM Modi Rally: पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम, उद्योग चाहिए और इसके लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए. जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे. जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे.

PM Modi Public Rally: छठ महापर्व के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार में जनसभा करने पहुंचे. मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में राजद-कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोद ने राजद की पहचान को पांच शब्दों में पूरी व्याख्या की. उन्होंने कहा कि राजद के काम को मैं पांच शब्दों में पूरी पटकथा को बताता हूं. पीएम मोदी ने कहा कि कट्टा...क्रूरता...कटुता...कुशासन और करप्शन, ये राजद की पहचान है.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं छठी मइया के भजनों को सुनता था और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला छठी मइया के गीत गा रही है. मैंने एक नागालैंड की बेटी को छठी मइया के भजन गाते देखा. तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मइया दुनिया के कोने-कोने में भक्ति का भाव जगा रही है. इसी से ये अभियान करने का विचार मेरे में पैदा हुआ. ये नई पीढ़ी को बढ़चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगी. आपने देखा कि आपका बेटा छठी मइया की जय-जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद के लोग छठी मइया का अपमान कर रहे हैं.

