Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2985861
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी ने पटना में किया रोड शो, 'पटना साहिब' में टेका मत्था...तस्वीरें की शेयर

PM Modi in Bihar: पीएम मोदी ने रविवार को पटना में रोड शो किया. साथ ही, पटना साहिब में मत्था टेका. जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है. पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा- 'आज शाम तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में प्रार्थना करना एक अत्यंत दिव्य अनुभव था. सिख गुरुओं की महान शिक्षाएं समस्त मानव जाति को प्रेरित करती हैं.'

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:18 AM IST

Trending Photos

पीएम मोदी ने पटना में किया रोड शो, पटना साहिब में टेका मत्था
पीएम मोदी ने पटना में किया रोड शो, पटना साहिब में टेका मत्था

PM Modi in Bihar: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रविवार (2 नवंबर) को बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित किया. इसके बाद उन्होंने शाम को पटना में रोड शो किया और फिर पटना साहिब में मत्था टेका. इसे लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (2 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, 'आज शाम तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में प्रार्थना करना एक अत्यंत दिव्य अनुभव था. सिख गुरुओं की महान शिक्षाएं समस्त मानव जाति को प्रेरित करती हैं. इस गुरुद्वारे का श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से गहरा नाता है, जिनका साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत प्रेरणादायक है."

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम ने तस्वीरें की शेयर
साथ ही उन्होंने पटना साहिब की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वे लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब के भी दर्शन किए. इसे लेकर उन्होंने कहा कि तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन किए. वे दिव्य गुरु चरण यात्रा के बाद पटना आए हैं, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए थे. लोगों से पटना आकर उनके दर्शन करने का आग्रह करता हूं.

प्रधानमंत्री ने अन्य पोस्ट में कहा कि बिहार की धरती के गौरव राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ओजस्वी रचनाओं ने देशवासियों को मां भारती की सेवा के लिए सदैव प्रेरित किया है. आज पटना में दिनकर गोलंबर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. बता दें कि बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025PM Modi

Trending news

CM Nitish
बिहार में शिक्षा सुधार पर सीएम नीतीश ने पेश की विस्तृत रिपोर्ट
Asaduddin Owaisi
'मल्लाह का बेटा उपमुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद क्यों नहीं': असदुद्दीन ओवैसी
Jamui News
जमुई में चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प, सात लोग घायल
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ी भीड़, बोले- यह बिहार है, गीदड़ भभकी से नहीं डरता
Pankaj Tripathi Mother Passed Away
89 साल की उम्र में पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी ने दुनिया को कहा अलविदा
bihar chunav 2025
पटना में PM का मेगा रोड शो, 'मोदी जिंदाबाद' और 'जय श्रीराम' के नारे से गूंजा शहर
Bagaha Fire News
बगहा में भीषण अग्निकांड, बिजली के शॉर्ट सर्किट से 4 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान
bihar chunav 2025
महागठबंधन पर चिराग पासवान ने कसा तंज, कहा- विश्वास नहीं करती बिहार की जनता
amit shah
वैशाली में गरजे अमित शाह, कहा- महागठबंधन की एकता सिर्फ दिखावा
Tej Pratap Yadav on Anant Singh
अनंत सिंह की गिरफ्तारी और तेजस्वी के शपथ वाले बयान पर तेज प्रताप की प्रतिक्रिया