Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव का सबसे गरीब और सबसे अमीर कैंडिडेट कौन? यहां देखिए

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ कुछ दिन ही बाकी है. पहले चरण के मुकाबले के लिए चुनाव प्रचार अभियान पूरे चरम पर पहुंच गया है. महागठबंधन और एनडीए की ओर से दिग्गज नेताओं की पूरी फौज चुनाव प्रचार में उतर चुकी है. चुनावी माहौल में कहीं बड़े-बड़े नेताओं के रोड शो हो रहे हैं, तो कहीं करोड़ों की गाड़ियों का काफिला निकल रहा है. पहले चरण में कुल 1303 प्रत्याशी मैदान में हैं. बिहार के सबसे अमीर प्रत्याशी और सबसे गरीब उम्मीदवार के भाग्य का फैसला इसी चरण में होना है. आइए जानते हैं दोनों के बारे में.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बिहार चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो उनका नाम है कुमार प्रणय. कुमार प्रणय बीजेपी की टिकट पर मुंगेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति 170 करोड़ रुपये के करीब बताई है. उन्होंने तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल कर रखी है. कुमार प्रणय के बाद महाराजगंज चुनाव क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवार राज किशोर गुप्ता का नाम आता है. वे 137 करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक हैं. वहीं मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह पर 100 करोड़ से कुछ ज्यादा की कुल संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: तेजस्वी को फिर लगा बड़ा झटका, RJD महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव संतोषी देवी रालोमो में शामिल

वहीं सबसे गरीब प्रत्याशी की बात करें तो आरा विधानसभा सीट से महागठबंधन के भाकपा-माले (CPI-ML) उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी का नाम आता है. कयामुद्दीन अंसारी की उम्र 50 साल है और वो आरा के एमएचडी जैन कॉलेज से उर्दू में एमए कर चुके हैं. जाति से अंसारी (जुलाहा) हैं. उनके पास न कोई जमीन है, न कोई कारोबार. कयामुद्दीन ने अपने हलफनामे में अपनी आय जीरो (0) रुपये दिखाई है. उनके पास सिर्फ 20 हजार रुपये नकद हैं और बैंक में मात्र 5 हजार रुपये हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!