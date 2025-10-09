Advertisement
'जिन्होंने जन सुराज को आगे बढ़ाया, उन्हीं को मिला टिकट', प्रशांत किशोर का पहली लिस्ट पर आ गया रिएक्शन

Bihar Chunav 2025: जन सुराज ने अपने  51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने पिछले करीब 2 वर्षों में सबसे ज्यादा जन सुराज को आगे बढ़ाने में मेहनत की है, उन्हीं को टिकट दिया गया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:28 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को अपने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बदलाव के लिए, एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जन सुराज ने जो प्रयास शुरु किया है, वो लड़ाई अब अंतिम और निर्णायक चरण में है. हमने बिहार में लोगों से जो वादा किया था कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा, जो बिहार को सुधारने का काम करेंगे, जो भागीदारी की बात कही गई थी, उसके अनुरूप वो (जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार सूची) सूची है, उसमें सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी दी गई है, टिकट उनको दिया गया है, जिन्होंने पिछले करीब 2 वर्षों में सबसे ज्यादा जन सुराज को आगे बढ़ाने में मेहनत की है.'

लिस्ट में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट में पार्टी ने कुल 51 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. इस लिस्ट में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा है. पहली लिस्ट में अतिपिछड़ा वर्ग को 17 सीटें, पिछड़ा वर्ग को 11 सीटें, अल्पसंख्यक समाज को 8 सीटें दी गई हैं और 7 सुरक्षित उम्मीदवार हैं. पार्टी ने बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, सिकटी से रघीब बबलू, कोचाधामन से अबू अफ्फान फारूख, अमौर से अफरोज आलम, बायसी से मो. शाहनवाज आलम, महिषी से शमीम अख्तर, दरभंगा ग्रामीण शोएब खान को टिकट दिया गया है. इस लिस्ट में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम नहीं मिला. 

यह भी पढ़ें:  जन्मभूमि तो गई, अब सिर्फ कर्मभूमि बची, क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर?

टिकट बंटवारे के बाद ऑफिस में हंगामा
बिहार की राजनीति में पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को अपने 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, लेकिन टिकट बंटवारे के साथ ही पार्टी के कैंप ऑफिस में हंगामा शुरू हो गया. जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार सूची के विरोध जन सुराज नेता पुष्पा सिंह ने कहा कि सभी पार्टी को छोड़ कर हमने जन सुराज के प्रशांत किशोर पर भरोसा किया. जब से उनकी पैदल यात्रा चली है उनके साथ हम चले हैं, मुझे टिकट नहीं मिला. पहले कहा जाता था कि जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है उसे टिकट मिलेगा. जिसके नाम की घोषणा की गई है, वे मशरक गांव में घूमने भी नहीं आया है, इंसाफ नहीं हुआ है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

