Bihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: 38 जिले, 46 काउंटिंग सेंटर, देखिए पूरी लिस्ट, कहां-कहां होगी मतगणना

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए हुए मतदान की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई. 38 जिलों में 46 केंद्र बनाए गए हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:42 PM IST

बिहार की खबरें (File Photo)
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

पश्चिम चंपारण (बेतिया)
मतगणना केंद्र-मार्केटिंग यार्ड बेतिया
सीटें- बाल्मीकिनगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)
टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी- रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, मधुबन, चिरैया, ढाका
एस कॉलेज मोतिहारी- हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी

शिवहर
नगर भवन शिवहर- शिवहर विधानसभा

सीतामढ़ी
सीतामढ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज- रिगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नीसैदपुर, बेलसंड

मधुबनी
आरके कॉलेज मधुबनी-हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, विस्फी

सुपौल
बीएस कॉलेज सुपौल- निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर

अररिया
बाजार समिति अररिया- नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी

किशनगंज
बाजार समिति किशनगंज- बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन

पूर्णिया
पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया- बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, बायसी, अमौर
पूर्णिया बोर्ड रीजनल ऑफिस में वैसी. कस्बा और पूर्णिया

कटिहार
बाजार समिति कटिहार- कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोढ़ा

मधेपुरा
विश्वविद्यालय उत्तर कैंपस मधेपुरा- आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा

सहरसा
रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा- सोनबरसा, महिषी
जिला बालक स्कूल सहरसा- सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर

दरभंगा
बाजार समिति दरभंगा- कुशेश्वरस्थान, गौड़ाबौराम, बेनीपुर, हायाघाट, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा नगर, बहादुरपुर, केवटी, जाले

मुजफ्फरपुर
बाजार समिति मुजफ्फरपुर- गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज

गोपालगंज
टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गोपालगंज- बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ

सिवान
डीएवी कॉलेज सिवान- सिवान, दरौली, रघुनाथपुर, दारौली, बड़हरिया
डीएवी हाई स्कूल सिवान- जीरादेई, गोरेयाकोठी, महाराजगंज

सारण (छपरा)
बाजार समिति छपरा- एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मरहौरा, छपरा, गढ़खा, अमनौर, परसा, सोनपुर

वैशाली
आईटीआई बालक कॉलेज हाजीपुर- हाजीपुर, राघोपुर, पातेपुर
राज नारायण कॉलेज हाजीपुर- लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, महनार

समस्तीपुर
समस्तीपुर कॉलेज- समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर

बेगूसराय
बाजार समिति बेगूसराय- चेरिया बरियारपुर, बछवारा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी

खगड़िया
बाजार समिति खगड़िया- अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता

भागलपुर
आईटीआई बालिका कॉलेज भागलपुर- बिहपुर, गोपालपुर, सुल्तानगंज
पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर- तिलकपुर, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर

बांका
पीएस कॉलेज बांका- अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया, बेलहर

मुंगेर
आरडी एंड कॉलेज मुंगेर-तारापुर, मुंगेर, जमालपुर

लखीसराय
पॉलिटेक्निक कॉलेज लखीसराय- सूर्यगढ़ा, लखीसराय

शेखपुरा
नवोदय विद्यालय शेखपुरा- शेखपुरा, बरबीघा

नालंदा
नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ- अस्थावां, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत

पटना
ए.एन. कॉलेज पटना- सभी 14 सीटें (बाढ़, मसौढ़ी, दानापुर, पटना साहिब, कुम्हरार, फतुहा, दीघा, बख्तियारपुर, पालीगंज, बिहटा, मनेर, मोकामा, मसौढ़ी, खगौल)

भोजपुर (आरा)
बाजार समिति आरा- संदेश, बरहरा, आरा, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर

बक्सर
वेयरहाउस गोदाम बक्सर-ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर

कैमूर
बाजार समिति मोहनिया- रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर

रोहतास
बाजार समिति सासाराम-चेनारी, शहर, सासाराम, काराकाट, दिनारा, नोखा, डेहरी

अरवल
फतेहपुर कॉलेज अरवल-अरवल, कुर्था

जहानाबाद
एसएस कॉलेज जहानाबाद-जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर

औरंगाबाद
एस. सिंह कॉलेज औरंगाबाद-ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज

गया
गया कॉलेज गया- गुरुआ, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, वजीरगंज
बाजार समिति गया- शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, अत्री

नवादा
कन्हाई लाल कॉलेज नवादा- रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज

जमुई
के.के. कॉलेज जमुई- सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

bihar chunav 2025

