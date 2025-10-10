जल्द सीट शेयरिंग करें नहीं तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार देगी, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मिलाया फोन

Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर शाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजद नेता तेजस्वी यादव को फोन किया. सूत्रों का कहना है कि फोन पर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से जल्द से जल्द महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान करने को कहा. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जल्द सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ तो कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी. इस बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि शनिवार को कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है. दोनों फेजों को मिलाकर कांग्रेस कुल 60 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है.

इससे पहले महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बात नहीं बन पा रही थी. हालांकि दोनों दलों के नेताओं की ओर से जल्द समाधान निकालने की बात कही जा रही थी. कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव राजद के खिलाफ ज्यादा मुखर दिख रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को खटक सकता है, लेकिन अब इसमें कुछ हो नहीं सकता. राहुल गांधी कांग्रेस के इस आक्रामक रुख से खुश हैं और तभी तो उन्होंने तेजस्वी यादव का नंबर खुद ही डायल कर दिया.

दूसरी ओर, राजद में लालू प्रसाद यादव अब फ्रंटफुट पर आ गए हैं. पार्टी संसदीय दल की बैठक में सभी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव को फैसले लेने, सिंबल देने के लिए अधिकृत कर दिया है. अब सीट शेयरिंग में कांग्रेस और राजद के बीच जो अवरोध पैदा हुआ है, वो जल्द दूर हो सकता है. हालांकि राहुल गांधी का तेजस्वी का नंबर डायल करना कांग्रेस की ओर से एक संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी अब झुकने वाली नहीं है. अगर कांग्रेस शनिवार को 60 सीटों पर प्रत्याशी उतार देती है तो फिर राजद और कांग्रेस के बीच विचित्र स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए शनिवार का दिन महागठबंधन के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण होने वाला है.