“राजद अब विवादों का अड्डा”, BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का प्रचंड प्रहार

Bihar chunav 2025: सांसद रूडी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसे कभी जनता की आवाज कहा जाता था, अब विवादों का अड्डा बन चुका है. मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार या पार्टी पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है क्योंकि उनकी स्थिति खुद सब कुछ बयां कर रही है."

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व, जो कभी एक परिवार के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ था, अब बिखर चुका है. रूडी ने तंज करते हुए कहा कि आज राजद के भीतर न तो एकता दिखती है, न ही दिशा. जिस पार्टी की नींव पारिवारिक राजनीति पर टिकी हो, वहां आज केवल टूट-फूट और आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बचा है.

राजीव प्रताप रूडी ने बिहार चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बिहार के आधे चुनाव हो चुके हैं और अब तक के मतदान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

रूडी ने कहा कि जनता का झुकाव साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में है. लोग विकास, स्थिरता और सुशासन को वोट दे रहे हैं. बिहार ने बीते कुछ सालों में जो तरक्की की है, वह नीतीश कुमार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का परिणाम है. यही भरोसा जनता को फिर एक बार एनडीए की ओर खींच रहा है.

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब झगड़ों और विवादों की राजनीति से तंग आ चुके हैं. बिहार की जनता जानती है कि कौन विकास की बात करता है और कौन केवल सत्ता के लिए राजनीति करता है. जनता अब परिवारवाद से निकलकर काम करने वालों को चुन रही है.

