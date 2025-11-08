Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2993952
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

“राजद अब विवादों का अड्डा”, BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का प्रचंड प्रहार

Bihar chunav 2025: भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि आज लालू परिवार पूरी तरह विवादों से घिर चुका है.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:40 PM IST

Trending Photos

“राजद अब विवादों का अड्डा”, BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का प्रचंड प्रहार

Bihar chunav 2025: सांसद रूडी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसे कभी जनता की आवाज कहा जाता था, अब विवादों का अड्डा बन चुका है. मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार या पार्टी पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है क्योंकि उनकी स्थिति खुद सब कुछ बयां कर रही है."

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व, जो कभी एक परिवार के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ था, अब बिखर चुका है. रूडी ने तंज करते हुए कहा कि आज राजद के भीतर न तो एकता दिखती है, न ही दिशा. जिस पार्टी की नींव पारिवारिक राजनीति पर टिकी हो, वहां आज केवल टूट-फूट और आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बचा है.

राजीव प्रताप रूडी ने बिहार चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बिहार के आधे चुनाव हो चुके हैं और अब तक के मतदान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रूडी ने कहा कि जनता का झुकाव साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में है. लोग विकास, स्थिरता और सुशासन को वोट दे रहे हैं. बिहार ने बीते कुछ सालों में जो तरक्की की है, वह नीतीश कुमार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का परिणाम है. यही भरोसा जनता को फिर एक बार एनडीए की ओर खींच रहा है.

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब झगड़ों और विवादों की राजनीति से तंग आ चुके हैं. बिहार की जनता जानती है कि कौन विकास की बात करता है और कौन केवल सत्ता के लिए राजनीति करता है. जनता अब परिवारवाद से निकलकर काम करने वालों को चुन रही है.

इनपुट-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar
नेपाल बॉर्डर सील: रक्सौल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद, चुनाव को भयमुक्त कराने की तैयारी
PM modi in bihar
Bihar Chunav 2025: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बेतिया में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी
bihar chunav 2025
सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में मिली VVPAT पर्चियां,DM ने लिया संज्ञान
bihar chunav 2025
तेजस्वी की उम्र कच्ची, पर जुबान पक्की”, नवादा में गरजे तेजस्वी
Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर दहला! घर में सो रही नाबालिग को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार; गुस्साई भीड़
bihar chunav 2025
कट्टा, रंगदार वाली सरकार नहीं, विकास की रफ्तार वाली सरकार चाहिए: विजय सिन्हा
Gangs of Wasseypur
इस गैंगस्टर के नाम पर बनी थी ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’, अब आ रहा जेल से बाहर
bihar chunav 2025
पहले चरण में बंपर वोटिंग से किसे फायदा? महाराष्ट्र-हरियाणा और दिल्ली के ट्रेंड समझिए
bihar chunav 2025
जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के बड़े भाई तेजप्रताप को दिया ऑफर! कहा- 'स्वागत करेंगे'
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
Jehanabad News: राहुल गांधी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है: गिरिराज सिंह