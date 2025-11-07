"महिलाओं ने दिल से दिया नीतीश को समर्थन", एनडीए की बड़ी जीत तय! बोले रामदास आठवले

Bihar Chunav 2025: आठवले ने कहा कि "सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को नई दिशा दी है. पहले बिहार पिछड़ेपन, अपराध और बेरोजगारी की पहचान से जाना जाता था, लेकिन आज वही बिहार विकास की नई कहानी लिख रहा है. गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, सड़कों का जाल बिछा है, हर घर में नल का जल और शौचालय जैसी मूल सुविधाएं मिली हैं. महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार ने बड़ी छलांग लगाई है."

उन्होंने आगे कहा, एनडीए सरकार ने हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है, चाहे वे किसान हों, मजदूर हों या महिलाएं हों. यही वजह है कि लोग एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि इस चुनाव में एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. बिहार की जनता को अच्छे से पता है कि विकास सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव है. रामदास आठवले ने कहा कि इस बार महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर अपने उत्साह और समर्थन को दिखाया है.

उन्होंने कहा कि "मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार सरकार द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता देने का फैसला बेहद सकारात्मक और प्रभावी कदम साबित हुआ है. हमारी बहनों ने इस योजना का दिल से स्वागत किया है और उसका असर वोटिंग में साफ दिखा है.

आठवले ने कहा कि पहले चरण के उत्साहपूर्ण मतदान ने यह साफ संकेत दे दिया है कि बिहार में फिर एक बार विकास और विश्वास की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी आरोप लगाने में माहिर हैं. वह ऐसी बातें करते रहते हैं. जब उन्हें लोकसभा में इतनी बड़ी सफलता मिली थी, तब हमने उन पर 'वोट चोरी' का आरोप नहीं लगाया, लेकिन जब वे सत्ता में थे, तब कांग्रेस पार्टी 'वोट चोरी' करती थी."

इनपुट- आईएएनएस