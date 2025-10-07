Advertisement
Bihar Chunav 2025: NDA की वापसी तय, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार: रामनाथ ठाकुर

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने इसे लोकतंत्र का महापर्व बताया है. उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि एक बार फिर नीतीश कुमार को सत्ता में लाया जाएगा. वहीं, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और जल्द सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होगा.

Last Updated: Oct 07, 2025, 03:54 PM IST

Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने इसे 'लोकतंत्र का महापर्व' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह घोषणा 6 अक्टूबर शाम चार बजे हुई. 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. 14 नवंबर को परिणाम घोषित होगा. बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि बिहार की कुर्सी पर एक बार फिर नीतीश कुमार को बैठाना है.

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोग इस महापर्व में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने विकास, उन्नति और दीन-दुखियों के सामंजस्य के मामले में ऐतिहासिक काम किया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो कार्य किए हैं, वे तारीफ के काबिल हैं. बिहार में विकास के लिए महिलाओं को उद्यमी बनाने हेतु 10 हजार रुपए दिए गए. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को जनता कभी नहीं भूलती. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए कार्यों के आधार पर बिहार की जनता एनडीए को फिर से सत्ता की गद्दी पर बिठाएगी.

चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया पोस्ट 'छह और ग्यारह, एनडीए नौ दो ग्यारह' पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कोई नई बात नहीं की है. वे 2005 से यही कह रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है. वे सत्ता में नहीं आएंगे. उन्होंने कहा कि 2005 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब तक बिहार की उन्नति और विकास के लिए काम हुआ है. उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलेगा. बिहार की जनता सब समझ चुकी है और निर्णय ले चुकी है. बिहार में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो चुका है.

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार, एक-दो दिन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा. कोई नाराजगी नहीं है. सभी सहयोगी दल एकजुट हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'जननायक' बताने पर उन्होंने कहा कि बिहार का जननायक कौन है? 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर दो युवराज बिहार में SIR के नाम पर घूम रहे थे. पटना में 'जननायक की आवाज चुराने' की आवाज आई. ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि जननायक का खिताब बिहार की जनता ने और हिंदुस्तान की जनता ने कर्पूरी ठाकुर को दिया था. यह स्वयं लिया नहीं जाता. जन-जन की आवाज चुराई नहीं जा सकती.

इनपुट: आईएएनएस

