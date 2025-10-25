Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2975055
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'लालटेन का दौर गया, अब LED का जमाना', बिहार चुनाव को लेकर रवि किशन ने किया बड़ा दावा

Bihar Chunav 2025: बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद रवि किशन ने राजद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था. लाखों-करोड़ों के घोटाले होते थे. क्या आपने कभी सुना कि मोदी सरकार में कोई घोटाला हुआ. बिहार ने उस घोटालों के दौर को देखा है. आज बिहार जगमग हो रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:15 PM IST

Trending Photos

बिहार चुनाव को लेकर रवि किशन ने किया बड़ा दावा
बिहार चुनाव को लेकर रवि किशन ने किया बड़ा दावा

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के स्टार प्रचारक और सांसद रवि किशन ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि बिहार से लालटेन का दौर जा चुका है अब बिहार में एलईडी का जमाना है. पटना में उन्होंने राजद के शासनकाल को 'भ्रष्टाचार का दौर' करार देते हुए कहा कि अब बिहार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. भाजपा सांसद ने दावा किया कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद बिहार नया मुकाम हासिल करेगा. लालटेन का दौर गया, अब एलईडी का जमाना है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

'बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला'
उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था. लाखों-करोड़ों के घोटाले होते थे. क्या आपने कभी सुना कि मोदी सरकार में कोई घोटाला हुआ. बिहार ने उस घोटालों के दौर को देखा है. आज बिहार जगमग हो रहा है. यह नया भारत है, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. रवि किशन ने राजद के 'लालटेन' पर तंज कसते हुए कहा कि अब लालटेन का दौर गया. यह एलईडी लाइट का जमाना है.

'महिला रोजगार योजना की तारीफ'
बिहार में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि पटना का एयरपोर्ट लंदन की तरह दिखने लगा है. भव्य माता जानकी मंदिर बन रहा है. मखाने का प्लांट लगेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और अपना रोजगार शुरू करेंगी. दूसरी ओर पलायन रुकेगा और हर युवा के हाथ में नौकरी होगी.

'एक बार फिर से एनडीए की सरकार'
बीते दिनों रवि किशन ने कहा कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों को जंगलराज के बारे में बताना चाहिए कि कैसे लोगों पर अत्याचार होते थे, कैसे शाम होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन का प्रकाश फैलाया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनानी है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

amit shah
‘घुसपैठियों को बचाने की यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी’, अमित शाह का विपक्ष पर हमला
bihar chunav 2025
महाकाल गैंग के सरगना समेत 10 अपराधी गिरफ्तार, फीस लेकर करते थे गिरोह में भर्ती
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में बड़ा हादसा, छठ घाट निर्माण के दौरान बागमती नदी में 3 डूबे, 2 शव बरामद
Bihar News
नहाए-खाए के साथ छठ की शुरुआत, स्टेशनों पर छठी मईया के गीत सुन गदगद हुए यात्री
Jamui News
विधानसभा चुनाव से पहले जमुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो सगे भाई गिरफ्तार
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में 'मियां-बीवी' का खौफनाक प्लान! हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद
bihar chunav 2025
राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं, NDA की भलाई करते हैं: संजय जायसवाल
chhath puja 2025
छठ के दिन गंगा जल लेने गए युवक को नदी ने निगला, घाट पर बेटे के लिए तड़प रही मां
bihar chunav 2025
तेजस्वी को झटका, RJD की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, BJP में शामिल
Samastipur News
दो सौ रुपए के विवाद में चली गोली, इथोपिया से लौटा NRI युवक गंभीर रूप से जख्मी