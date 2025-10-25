'लालटेन का दौर गया, अब LED का जमाना', बिहार चुनाव को लेकर रवि किशन ने किया बड़ा दावा

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के स्टार प्रचारक और सांसद रवि किशन ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि बिहार से लालटेन का दौर जा चुका है अब बिहार में एलईडी का जमाना है. पटना में उन्होंने राजद के शासनकाल को 'भ्रष्टाचार का दौर' करार देते हुए कहा कि अब बिहार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. भाजपा सांसद ने दावा किया कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद बिहार नया मुकाम हासिल करेगा. लालटेन का दौर गया, अब एलईडी का जमाना है.

'बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला'

उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था. लाखों-करोड़ों के घोटाले होते थे. क्या आपने कभी सुना कि मोदी सरकार में कोई घोटाला हुआ. बिहार ने उस घोटालों के दौर को देखा है. आज बिहार जगमग हो रहा है. यह नया भारत है, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. रवि किशन ने राजद के 'लालटेन' पर तंज कसते हुए कहा कि अब लालटेन का दौर गया. यह एलईडी लाइट का जमाना है.

'महिला रोजगार योजना की तारीफ'

बिहार में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि पटना का एयरपोर्ट लंदन की तरह दिखने लगा है. भव्य माता जानकी मंदिर बन रहा है. मखाने का प्लांट लगेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और अपना रोजगार शुरू करेंगी. दूसरी ओर पलायन रुकेगा और हर युवा के हाथ में नौकरी होगी.

'एक बार फिर से एनडीए की सरकार'

बीते दिनों रवि किशन ने कहा कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों को जंगलराज के बारे में बताना चाहिए कि कैसे लोगों पर अत्याचार होते थे, कैसे शाम होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन का प्रकाश फैलाया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनानी है.

