पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, एक क्लिक में पढ़िए बिहार विधानसभा चुनाव की 5 बड़ी खबरें

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भोजपुरी स्टार का तड़का देखने को मिल रहा है. राजद ने खेसारी लाल यादव को टिकट दिया है, तो चिराग पासवान की पार्टी ने भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 17, 2025, 09:09 AM IST

बिहार की खबरें (File Photo)
बिहार की खबरें (File Photo)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सियासी दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार) को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे. वे 17 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार) को बीजेपी की चुनावी तैयारियों को धार देंगे. वहीं, चुनाव में इस बार बिहार चुनाव प्रचार में स्टार पावर का तड़का लग गया है. चलिए एक क्लिक में पढ़िए बिहार विधानसभा चुनाव की 5 बड़ी खबरें.

बिहार मिशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बीजेपी की चुनावी तैयारियों को धार देंगे. केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित शुक्रवार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ.

शुक्रवार को नामांकन भरेंगे खेसारी
राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव को पार्टी का सिंबल दिया. इसे लेकर खेसारी लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर भी शेयर की है. खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. 17 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार) खेसारी को नामांकन दाखिल करेंगे.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

चिराग पासवान ने सीमा सिंह को दिया टिकट
चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस सीमा सिंह को टिकट दिया है. पार्टी ने उन्हें मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है. सीमा सिंह का चुनाव लड़ना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. माना जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता पार्टी को इस सीट पर फायदा दिला सकती है.

कैमूर में 20 लाख रुपए नकद जब्त
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कैमूर जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद से लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है. राज्य कर विभाग और मल्टी एजेंसी की संयुक्त टीम जिला प्रशासन के निर्देश पर जगह-जगह चेकिंग अभियान चला रही है. इसी क्रम में अब तक करीब 20 लाख रुपए नकद जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है.

​यह भी पढ़ें: पवन सिंह विवादों में उलझे रहे और खेसारी लाल यादव ने मार दी बाजी, अब बनेंगे विधायक!

बीजेपी और जदयू पर कांग्रेस विधायक ने साधा निशाना
झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री एवं कांग्रेस विधायक दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि बीजेपी और जदयू पहले अपने मामलों को निपटा लें. हमलोगों की बातों में उनका वैसे भी अधिकार नहीं बनता है. समय पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है. सभी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता है. टिकट के बंटवारे में थोड़ी बहुत चीज होता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और जदयू का हो रहा है उस तरह से नहीं है. हम सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे. बिहार की जनता जो बदलाव चाहती है उसे धरातल पर उतारेंगे.

यह भी पढ़ें:भोजपुरी की 'आइटम क्वीन‌' को चिराग ने दिया टिकट, मढ़ौरा से सीमा सिंह लड़ेंगी चुनाव

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

