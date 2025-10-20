Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2968770
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राजद में 'त्रिकोणीय' बगावत, ऋतु जायसवाल, मदन शाह और उषा देवी ने खोल दिया मोर्चा, टेंशन में तेजस्वी यादव!

Bihar Chunav 2025: मोतिहारी के मधुबन विधानसभा के पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मदन शाह ने कुर्ता फाड़ कर राबड़ी देवी के आवास के बाहर विरोध किया. पार्टी नेता संजय यादव पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप भी लगाया. वही, बोधगया के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से आई उषा देवी ने कहा कि वह पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है. लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के नेताओं ने उन्हें कहा था कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 20, 2025, 09:34 AM IST

Trending Photos

राजद में 'त्रिकोणीय' बगावत, ऋतु जायसवाल, मदन शाह और ऊषा देवी ने खोल दिया मोर्चा
राजद में 'त्रिकोणीय' बगावत, ऋतु जायसवाल, मदन शाह और ऊषा देवी ने खोल दिया मोर्चा

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच रविवार (19 अक्टूबर) को पटना में जमकर हंगामा देखने को मिला. मोतिहारी के मधुबन विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ डाला, जमीन पर लेटकर रोने लगे . उन्होंने राजद नेता संजय यादव पर आरोप लगाया कि उनसे टिकट के बदले पैसे मांगे गए थे. तो वही, बोधगया बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से आई उषा देवी भी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंची. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है. लालू यादव और पार्टी के नेताओं ने उन्हें कहा था कि टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया. इतना ही नहीं, RJD की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल भी बगावत पर उतर आई है. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

कुर्ता फाड़कर रोए मदन शाह
पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट कटने से नाराज नेता पहुंच रहे हैं. मधुबन विधानसभा के पूर्व राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी मदन शाह ने कुर्ता फाड़ कर राबड़ी देवी के आवास के बाहर विरोध किया. पार्टी नेता संजय यादव पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप भी लगाया. राबड़ी देवी के आवास के बाहर फूट-फूट कर रोए मदन साह ने कहा कि वह राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता है और इस बार टिकट वैसे लोगों को दे दिया गया जो पिछली बार राजद के हारने पर खुश थे.

राबड़ी आवास से रोते हुए निकली उषा देवी
वही, बोधगया के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से आई उषा देवी भी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंची. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है. लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के नेताओं ने उन्हें कहा था कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया. उषा देवी राबड़ी देवी के आवास से रोते हुए निकली. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से टिकट की उम्मीद थी और इसी को लेकर लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंत समय में टिकट काट दिया गया.

बगावत पर उतरी रितु जायसवाल 
RJD की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल के टिकट काटे जाने पर वो भी बगावत के मूड में आ गई है. सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र से स्मिता पूर्वे को टिकट दिए जाने के बाद अब रितु जायसवाल ने परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. इन्होंने कहा कि गद्दार व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो पार्टी के लिए एमएलसी चुनाव से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ खड़ा था. पार्टी किसी भी जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दे देती मुझे मंजूर था, लेकिन एक गद्दार को टिकट देना ये पार्टी की बड़ी भूल है. इसलिए मैं अब निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी. 

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण, सीतामढ़ी
रिपोर्ट: सन्नी कुमार, पटना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
राजद में 'त्रिकोणीय' बगावत, ऋतु जायसवाल, मदन शाह और उषा देवी ने खोल दिया मोर्चा
Jamui News
हाइवा ड्राइवर से वसूली का वीडियो वायरल, 4 पुलिसकर्मी निलंबित, SP ने की सख्त कार्रवाई
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, महागठबंधन में अब तक नहीं हुई सीट शेयरिंग
chhath puja 2025
'पहिले पहिल हम कईनी छठी मईया व्रत तोहार...', जानें कब हुई थी छठ महापर्व की शुरुआत
bihar chunav 2025
Araria: राजद से टिकट कटा तो नाराज हुए अनिल यादव, संजय यादव पर साधा निशाना
Bihar Crime News
बेखौफ अपराधियों का तांडव: 13 साल के बच्चे का अपहरण कर की गई बेरहमी से हत्या
bihar chunav 2025
पूर्वी चंपारण में RJD कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, पोस्टर जलाकर जताया विरोध
Sugauli Vidhan Sabha Seat
सुगौली में सियासी उलटफेर, NDA और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार चयन से चौंके लोग
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी ने मतदाताओं से अपील कर किसकी सरकार बनाने को कहा? देखें वीडियो
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, एक पुलिसकर्मी घायल