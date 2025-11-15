40,000 करोड़ का खेल? जन सुराज प्रमुख उदय सिंह ने चुनाव परिणाम पर उठाए बड़े सवाल

Bihar chunav 2025: चुनाव परिणाम आने के बाद सभी पार्टियां जश्न मनाने में लगी हुई हैं. इसी बीच जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत और जन सुराज को मिली हार पर कहा यह जीत खरीदी हुई मालूम होती है.

बिहार सरकार ने अपने खजाने से 40000 करोड़ लुटा दिया. इस जीत के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था इससे चकनाचूर हो जाएगी. सरकार के पास इसके बाद विकास की योजनाओं के लिए पैसे नहीं बचने वाले हैं. विश्व बैंक से जो बिहार सरकार ने कर्ज लिया था उसमें से भी 14000 करोड़ रुपया बांट दिया.

जन सुराज के वोटर्स ने घबरा कर मतदान नहीं किया है क्योंकि वह सोच रहे थे आरजेडी आ जाएगी और एनडीए को हमारे वोटरों ने मत दे दिया हम लोग अपने मतदाताओं को समझने में चूक गए. प्रशांत किशोर के चुनाव में नहीं जाने से हमारी हार नहीं हुई है.

शराबबंदी कानून का हमने विरोध किया इसलिए हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है. हम लोग शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहते हैं. मौजूदा सरकार नहीं निकलेगा इधर से वहां से से भी हमारी अपील है, फिर से विचार करें जो शराबबंदी कानून खाने के लिए है लागू नहीं है उसे खत्म करें.

इनपुट- सुन्दरम

