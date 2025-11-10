Bihar Chunav 2025: 'M' और 'N' फैक्टर के इर्द-गिर्द घूम रहा पूरा बिहार चुनाव, 'P' को इग्नोर करना भी आसान नहीं

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुका है. अंतिम और दूसरे चरण की 122 सीटों पर कल यानी मंगलवार (11 नवंबर) को वोटिंग होनी है. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता वोट करने वाले हैं. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता हैं. इस चरण में थर्ड जेंडर के 943 वोटर भी शामिल हैं. वहीं पहले चरण की 121 सीटों पर 65.8% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है. आजादी के बाद पहली बार वोटरों में इस कदर का जोश देखने को मिला. बंपर वोटिंग से चुनाव आयोग काफी खुश है तो वहीं सियासी जानकार इसके मायने तलाशने में जुटे हैं. किसी को इसमें बदलाव की झलक दिख रही है तो कोई सत्तापक्ष के लिए खुशखबरी बता रहा है.

सियासी जानकारों के मुताबिक, इस बार के चुनाव में मुकाबला सिर्फ पारंपरिक दलों के बीच नहीं, बल्कि कई फैक्टरों के बीच भी है. पूरा चुनाव 'M' और 'N' फैक्टर के इर्द-गिर्द घूम रहा है. हालांकि, 'P' फैक्टर को इग्नोर करना भी आसान नहीं है. 'M' का मतलब- महिला और मुसलमान है, तो 'N' का अर्थ नीतीश कुमार और नौकरी. 'P' फैक्टर का संबंध प्रशांत किशोर से है. एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमो में 'M' और 'N' की चर्चा हो रही है. एनडीए के लिए 'M' (महिलाओं) और 'N' (नीतीश कुमार) के सुशासन पर पूरा भरोसा है. तो महागठबंधन खेमे से सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव को भी 'M' (मुसलमानों) और 'N' (नौकरी) से काफी उम्मीद है. दूसरी ओर 'P' यानी प्रशांत किशोर फैक्टर किसी भी गठबंधन की लुटिया डुबोने सकता है. उपचुनाव में महागठबंधन इसका भुक्तभोगी रह चुका है.

सियासी जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं. हालांकि हाल के वर्षों में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, लेकिन उन्हें जब भी कमजोर समझा गया वे और ताकतवर बनकर उभरे हैं. पिछले साल के लोकसभा चुनाव में इस बात को सभी ने देखा है. 20 वर्षों तक सरकार चलाने के बाद भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है. साथ ही उन्होंने आज भी परिवारवाद से खुद को दूर रखा है, बिहार की सियासत में यह काफी बड़ी बात है. महिलाओं को एनडीए का साइलेंट वोटर माना जाता है. पिछली बार महिला वोटर के कारण ही एनडीए की सत्ता बरकरार रही थी. दूसरी ओर बिहार का मुसलमान हमेशा की तरह इस बार राजद के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है. तेजस्वी का 'हर घर सरकारी नौकरी' वाला वादा युवाओं को काफी आकर्षित कर रहा है. अब 14 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि एनडीए और महागठबंधन में से किसका 'M' और 'N' फैक्टर हावी रहता है.

