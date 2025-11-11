जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे ने ठोका दावा! “बिहार में पलायन रुकेगा, शिक्षा बढ़ेगी, हमारी जीत पक्की”

Bihar Chunav 2025: बिहार में मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और राजनेता से लेकर आम जनता तक पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाल रहे हैं.
Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सिंगर और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश पांडे ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला है और बिहार में अपनी पार्टी के प्रमुख मुद्दों पर बात की है. बता दें कि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश पांडे ने बातचीत में चुनाव परिणाम से पहले ही पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया है.
उन्होंने कहा है कि "इस बार का वोट आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए और शिक्षा के लिए दीजिए. जन सुराज बिहार जीत रही है और जनता जन सुराज पार्टी को ही वोट दे रही है, क्योंकि जनता को बिहार के भविष्य की चिंता है. हालांकि कुछ जगहों पर मतदान धीमा रहा, लेकिन अब समस्या सुलझ गई है." उन्होंने कहा कि "हमारा उद्देश्य बिहार से पलायन को बंद करना, बिहार को शिक्षित राज्य बनाना और राज्य की कैपिटल इनकम में सुधार लाना है."
वहीं, भोजपुरी सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पूरे परिवार के साथ फोटो पोस्ट की है जिसमें वे अपने परिवार की महिलाओं के साथ स्याही लगी उंगली को फ्लॉन्ट कर रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "सपरिवार मतदान. पहले मतदान फिर जलपान." आप सभी सम्मानित करगहर विधानसभा की देव तुल्य जनता-जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम."
बता दें कि चुनाव प्रचार के समय रितेश पांडे का समर्थन करने के लिए कई भोजपुरी स्टार्स को देखा गया था. एक्टर और सिंगर यश कुमार, एक्ट्रेस मेघाश्री, बेबी काजल, शिल्पा राघवानी, भोजपुरी एक्ट्रेस अपर्णा मल्लिक, सिंगर खुशी कक्कड़, सिंगर सोना सिंह और मोहिनी पांडे ने मिलकर रितेश पांडे के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था.
