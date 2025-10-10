Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2955747
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: सड़कों और पुलों की होगी गहन जांच,मतदान टीमों और सुरक्षाबलों की आवाजाही होगी आसान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्यभर में सड़कों और पुलों की व्यापक जांच शुरू कर दी है. इसके लिए 49 अधिकारियों और अभियंताओं की टीम गठित की गई है. जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को चुनाव के दौरान आवाजाही में किसी तरह की समस्या न हो.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:06 PM IST

Trending Photos

ड़कों और पुलों की होगी गहन जांच
ड़कों और पुलों की होगी गहन जांच

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व ग्रामीण सड़कों की स्थिति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्यभर में सड़कों और पुलों की व्यापक जांच कराई जाएगी. विभाग ने इसके लिए 49 अधिकारियों व अभियंताओं की टीम गठित की है, जो 10 से 17 अक्टूबर तक सभी प्रमंडलों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित एवं अनुरक्षणाधीन सड़कों और पुलों का भौतिक सत्यापन करेगी. अभियंताओं की इस टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि वह बिहार की ग्रामीण सड़कों की जांच करके यह सुनश्चित करें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान कर्मियों और पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों को गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

मुख्यालय स्तर से जारी निर्देश के अनुसार, जांच दलों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष), मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना तथा पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन पथों की प्रगति एवं गुणवत्ता की जांच करने का दायित्व दिया गया है. जांच के दौरान प्रत्येक पथ पर लोगो और सूचना बोर्ड, निर्माण सामग्री की उपलब्धता तथा कार्य की प्रगति की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा. साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सड़कें गड्ढामुक्त एवं उपयोग योग्य स्थिति में हैं.

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) अंतर्गत पथों में यह देखा जाएगा कि निर्माण सामग्री स्थल पर उपलब्ध है या नहीं, जबकि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत बन रहे पुलों की जांच के दौरान लोगो, सूचना बोर्ड, अस्थायी शेड तथा प्रयोगशाला कक्ष की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा. पंचवर्षीय रूटिन अनुरक्षणाधीन पथों की जांच में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों का नियमित अनुरक्षण किया जा रहा है तथा उनकी वर्तमान स्थिति संतोषजनक है या नही. विभागीय आदेश में कहा गया है कि अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी किसी भी प्रमंडल में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे. सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंताओं को अपने क्षेत्राधीन पथों की स्थिति की समीक्षा कर जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. इस रिपोर्ट के आधार पर उन सड़कों पर त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी, जहां मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: एकमा में राजनीतिक हलचल तेज, जातीय समीकरण पड़ेंगे भारी या विकास की राह चुनेंगे मतदाता?

मतदान टीम और सुरक्षा बलों को सुगम यातायात सुनिश्चित कराना लक्ष्य

अभियंताओं की इस टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी ग्रामीण सड़कों की जांच करके यह सुनश्चित करें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान कर्मियों और पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों को गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान आगामी 6 नवंबर को तथा दूसरे व अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है. ऐसे में मतदान कर्मियों के साथ-साथ सुरक्षा बलों को ग्रामीण सड़कों से लम्बी दूरी तय करनी है. पिछले कई दशक बाद बिहार चुनाव में यह पहला मौका जब विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मतदान केवल दो ही चरणों में संपन्न कराया जा रहा है. इसका एक कारण यह भी है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब सड़कों का एक मजबूत नेटवर्क बन चुका है. विभाग के अभियंताओं की इस टीम में मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता शामिल हैं.

इनपुट: zee बिहार झारखंड

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Bhojpuri news
काजल राघवनी की याद में तड़प रहे खेसारी लाल यादव! बोले- 'फसरी लगा लेब दुपट्टे से'
bihar chunav 2025
Seat Sharing: BJP के सख्त रुख से नरम पड़े चिराग-मांझी के तेवर, इतनी सीटों पर हुई डील
Karwa chauth 2025
करवाचौथ पर पटना में कितने बजे निकलेगा चांद, यहां देखिए सारी जानकारी
bihar chunav 2025
JDU सांसद के बेटे चाणक्य प्रकाश ने थामा राजद का दामन, बेलहर सीट से मिल सकता है टिकट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: अनंत सिंह का बड़ा ऐलान, 14 अक्टूबर को मोकामा से करेंगे नामांकन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: कौन हैं प्रीति किन्नर, जिन्हें प्रशांत किशोर ने दिया जन सुराज का
Pawan Singh new song
ज्योति सिंह से लड़ाई के बीच रिलीज हुआ पवन सिंह का नया गाना कमरिया पर साड़ी
hazaribagh news
चेतावनी! ऑनलाइन गेमिंग ने करोड़पति को बनाया भिखारी, तीन करोड़ का नुकसान
bihar chunav 2025
सम्राट चौधरी के भाई भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जानें किस सीट से ठोकी दावेदारी
Bihar chunav 2025
एकमा में राजनीतिक हलचल तेज, जातीय समीकरण पड़ेंगे भारी या विकास की राह चुनेंगे मतदाता?