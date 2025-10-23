Advertisement
Bihar Chunav 2025: 'महागठबंधन के आगे नहीं टिकेगा NDA', सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बहुत बड़ा दावा

Bihar Chunav 2025: समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों को चुनाव में हराने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं. साथ ही, उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:05 PM IST

Bihar Chunav 2025: सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बहुत बड़ा दावा
Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है. चुनाव दो चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले हैं, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.  वही, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने दावा किया कि बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों को चुनावी पटखनी देने के लिए महागठबंधन ने ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जो रोजगार, शिक्षा और विकास की बात करते हैं. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी. बिहार विधानसभा चुनाव में 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि इस पर हमारी पार्टी को कुछ भी नहीं कहना है.

'इंडिया गठबंधन बिहार में भाजपा को परास्त करेगा'
चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के टिकट वितरण, वादों या फैसलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी. बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है. टिकट वितरण की प्रक्रिया जारी है. हम ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे जो भाजपा को हराने, नफरत और भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त करने, रोजगार के मुद्दे को उठाने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने में सक्षम हों. इंडिया गठबंधन बिहार में भाजपा को परास्त करेगा. असम सरकार की तरफ से अगले विधानसभा सत्र में 'लव जिहाद' और बहु विवाह पर विधेयक पेश करने की योजना पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तल्ख टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि असम में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं हैं. बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है. युवाओं को दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. असम समस्याओं से घिरा है. इसका एकमात्र समाधान है कि भाजपा सरकार असम छोड़ दे.

हसन चांद ने बीजेपी पर साधा निशाना
चांद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार केवल हिंदू-मुसलमान और मंदिर-मस्जिद की बात करती है. सत्ता में रहते हुए भी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर वही पुराने बयान देती है. असम में भाजपा की सरकार असफल रही है, जो युवाओं को रोजगार देने और वादों को पूरा करने में नाकाम रही है. यह सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विवादास्पद मुद्दे उठाती है. बताते चलें कि महागठबंधन ने गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है. दावा किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे.

-आईएएनएस

