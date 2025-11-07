Advertisement
“विपक्ष सिर्फ फोटो खिंचवाने आता है, काम नीतीश करते हैं”; संजय झा का कांग्रेस पर वार

Bihar chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो गई है. जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय कुमार झा ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि इस बार लोगों ने मौजूदा सरकार की वापसी के लिए बढ़-चढ़कर वोटिंग की है.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:31 PM IST

Bihar chunav 2025: जेडीयू सांसद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ‘इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. यह वोटिंग सरकार की वापसी को दिखाता है. बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में पड़े है. 2010 से ज्यादा वोट 2015 में पड़े. ऐसे में बिहार में यह ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी होती है."

सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि "विपक्ष के लोग वोटिंग वाले दिन सुबह बोल रहे थे कि धीमे मतदान हुआ है, लेकिन वोटिंग ज्यादा हुई है. सबसे खास बात महिलाओं ने भी इस चुनाव में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया. सुरक्षा, शांति, समृद्धि और सुशासन वोट बढ़ने के पीछे की वजह रही. इन कारणों से लोग एनडीए और नीतीश कुमार के पक्ष में वोट करने घरों से निकले थे. पहले फेज की वोटिंग देखकर हम और भरोसे से कह सकते हैं कि नीतीश सरकार की वापसी होने वाली है."

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "राहुल गांधी पूरा बिहार घूमकर चले गए, लेकिन अगर राज्य में राजद और कांग्रेस की सरकार रहती तो लोग घूम भी नहीं सकते थे. ये तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, जिस पर वे फटाफट निकलते हुए चले गए थे. राहुल गांधी ने बिहार में लोगों को सिर्फ भटकाया है. हालांकि, अब विपक्ष को भी पता चल गया है कि बिहार चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है."

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस नेता ने बिहार के लिए क्या किया है? वे सिर्फ चुनाव के वक्त आकर फोटो खिंचवाकर कर निकल जाते हैं. नीतीश कुमार ने बिहार के लिए हजारों काम किए हैं."

उन्होंने आगे कहा कि "पहले चरण की वोटिंग के बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी. यह माना जा सकता है कि एनडीए इस बार 2020 से भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी. एनडीए सरकार की वापसी के लिए इस बार पहले से ज्यादा वोट पड़े हैं. लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट दिए हैं."

इनपुट- आईएएनएस

bihar chunav 2025

