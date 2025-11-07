'बिहार के लिए क्या किए हैं... आना और फोटो खिंचवा कर चले जाना', कांग्रेस-RJD पर संजय झा का कड़ा प्रहार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल यानी गुरुवार (6 नवंबर) को खत्म हो गया. 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत 64.66 रहा. वही, पहले चरण में बंपर वोटिंग को लेकर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि कल सुबह बोल रहे थे कि स्लो मतदान हो रहा है. फिर ज्यादा मतदान कैसे हो गया? लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया है, यह सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है, यह मतदान सरकार की वापसी के लिए किया गया है. पिछले रिकॉर्ड को देखें, बिहार में, 2005 की तुलना में 2010 में सरकार की वापसी के लिए अधिक वोट डाले गए थे, 2010 की तुलना में 2015 में सरकार की वापसी के लिए अधिक वोट डाले गए थे, इसलिए यह प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि जब अधिक मतदान होता है, तो सरकार वापस आती है.

'2010 से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे'

उन्होंने आगे कहा कि लोग सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन के लिए वोट करने के लिए निकले. इस बार, 2010 से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे. नीतीश कुमार की वापसी के लिए वोट डाले गए हैं. लोग बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं, अब तक का सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया है. वे वर्तमान सरकार को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली सरकारों का पिछला रिकॉर्ड देखा है. विपक्ष झूठ फैला रहा है. NDA स्पष्ट बहुमत के साथ आ रहा है, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं.

राहुल-प्रियंका पर संजय झा का वार

प्रियंका गांधी के बयान, 'पिछले 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया महिलाओं को और अब चुनाव के समय 10000 रुपए दे रहे हैं'. इस पर संजय झा ने कहा कि वो कौन है और उनका बिहार से क्या लेना देना? बिहार के लिए क्या किए हैं, बिहार आना और फोटो खिंचवा कर चले जाना. पैसा नौकरी के बदले क्या हम लोग जमीन ले रहे हैं. राहुल गांधी का पोस्ट, 'दूसरे प्रदेशों से भी बिहार में आकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वोट दिया है, वोट चोरी हो रही है.' इस पर संजय झा ने कहा कि SIR के मुद्दे को लेकर 16 दिन बिहार में घूमे. अगर खुद की सरकार रहती तो राजद-कांग्रेस वाला वाले रोड पर नहीं घूम सकते थे. ये तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, इसमें फटाफट निकलते हुए चले गए.

रिपोर्ट: सुन्दरम कुमार

