Bihar Chunav 2025 Date: पहले चरण की सभी 121 सीटें यहां देखिए, यहां जानें आपकी विधानसभा में कब पड़ेंगे वोट?

Bihar Chunav 2025 Schedule: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं. इस बार दो चरणों में मतदान संपन्न कराया जाएगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. पहले चरण की सभी 121 सीटों की लिस्ट यहां देखें.
Bihar Chunav First Phase Seats List: बिहार विधानसभा चुनाव का आधिकारिक तौर पर शंखनाद हो गया है. चुनाव आयोग ने इस बार राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान कराने का फैसला लिया है. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को कराई जाएगी. जबकि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई है. इस स्टोरी में हम आपको पहले चरण की सभी 121 सीटों की जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको अपनी विधानसभा सीट पहचानने में आसानी हो.
खबर अपडेट हो रही है...