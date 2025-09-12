Bihar Chunav 2025: सीट शेयरिंग हुई नहीं, भाजपा ने मोतिहारी से प्रत्याशी का कर दिया ऐलान!
NDA Sheet Sharing: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शुक्रवार को भाजपा विधायक प्रमोद कुमार को मोतिहारी से प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है. हालांकि मोतिहारी भाजपा की परंपरागत सीट रही है, इसलिए संभव है कि मंगल पांडेय के इस कदम से सहयोगी दल नाराज नहीं होंगे.

Edited By:  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:23 PM IST

मोतिहारी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज हो गई है. एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ में किसी में भी सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी सुलझा नहीं है. इस बीच एनडीए की सबसे बड़ी घटक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को मोतिहारी में भाजपा विधायक प्रमोद कुमार को एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडेय ने जनता से उन्हें फिर से जिताने की अपील की.

मोतिहारी के एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री मंगल पांडेय ने महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर तंज कसते हुए कहा, "यह तो उनलोगों को तय करना है कि उनके गठबंधन का 'दूल्हा' कौन बनेगा, लेकिन अभी तक तो फैसला ही नहीं हुआ है." उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा कि महागठबंधन की आपसी खींचतान चुनावी रणनीति को कमजोर कर रही है. उन्होंने मंच से प्रमोद कुमार का नाम घोषित करते हुए कहा, एनडीए के नेतृत्व में बिहार का विकास सुनिश्चित होगा.

बिहार कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की एआई वीडियो पोस्ट करने पर मंगल पांडेय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "पूरे देश को कांग्रेस के करतूत पता चल चुके हैं. चाहे कोई वीडियो जारी कर लें, जनता सच्चाई समझ चुकी है. यह न केवल पीएम मोदी की मां का अपमान है, बल्कि सभी भारतीय माताओं का भी. कांग्रेस ने गांधीवादी मूल्यों को छोड़कर गालीवादी राजनीति अपना ली है." उन्होंने इसे महिलाओं और गरीबों का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर सारी हदें पार करने का आरोप लगाया.

READ ALSO: 'महागठबंधन में शामिल करो...', लालू को खत पर खत लिखकर अपनी खता पूछ रहे ओवैसी

दरअसल, कांग्रेस द्वारा जारी पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन पर आधारित एआई वीडियो पर भाजपा हमलावर है. बिहार कांग्रेस ने 'साहब के सपनों में आईं मां' शीर्षक से यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें पीएम को उनकी राजनीति पर सवाल उठाते दिखाया गया है.

वहीं, कार्यक्रम में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद राधामोहन सिंह ने तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "मेरे पिछले चुनाव में बिहार के दो नेता मोतिहारी में आए थे, लेकिन इस जिले में न उनका खाता खुलेगा, न कोई अपराधी विधायक बनेगा."

-आईएएनएस

