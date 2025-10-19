Advertisement
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में अब भी नहीं सुलझी सीट शेयरिंग की गुत्थी, दोस्ताना संघर्ष होने की उम्मीद

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है. NDA ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. तो वही, महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग की गुत्थी उलझी हुई है. इसी बीच JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. JMM बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 19, 2025, 02:51 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में छह नवंबर को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई. लेकिन विपक्षी दलों के महागठबंधन में अब तक सीटों को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो सका है. ऐसी स्थिति में कुछ सीटों में दोस्ताना संघर्ष की उम्मीद बढ़ गई है. महागठबंधन में शामिल दल कई ऐसी सीटें हैं, जहां से अपने-अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं. 

JMM ने की अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा
इधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है और छह सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. वैसे, गठबंधन के नेताओं का कहना है कि अभी भी कुछ सीटों को लेकर बातचीत चल रही है. दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है. अब नामांकन भरने के कुछ दिन शेष बचे हैं, लेकिन महागठबंधन में शामिल सबसे प्रमुख दल राजद ने अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है. टिकट बांटे जा रहे हैं, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भी भरे जा रहे हैं.लालगंज से राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में खम ठोकते नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विरुद्ध भी कुटुंबा से राजद ने सुरेश पासवान को अपना प्रत्याशी बनाकर भेज दिया है.

राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर फंसा पेंच
सिकंदरा में भी राजद और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर पेंच फंस गया है जबकि वारसलीगंज में राजद ने अनिता देवी को और कांग्रेस ने सतीश कुमार सिंह को सिंबल दे दिया है. बताया जा रहा है कि करीब दस ऐसी सीटें हैं, जहां अब तक महागठबंधन के दलों के बीच गांठ अब तक नहीं खुली है. महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दल शामिल हैं. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी. 

-आईएएनएस

