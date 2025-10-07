Advertisement
Bihar Chunav 2025: रिंग में उतरने से पहले ही रेफरी पर सवाल उठा रहा है महागठबंधन: शाहनवाज हुसैन

Bihar Chunav 2025: भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी के सामने कोई विपक्षी टिक नहीं पाएगा. उन्होंने एनडीए के विकास कार्यों, महिलाओं को आर्थिक सहायता और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को उजागर किया. शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को चुनाव को लेकर गंभीर ना होने का आरोप लगाया है.

Oct 07, 2025, 04:45 PM IST

शाहनवाज हुसैन, भाजपा प्रवक्ता
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा. उन्होंने कहा बिहार में खुशी की लहर है. जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार को लाना है. भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है. एनडीए ने सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी ढांचे और उद्योगों के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है. क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, मेट्रो शुरू हो चुकी है. पीएम मोदी ने पिछले 11 साल में बिहार को 14 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं दी हैं. बड़े-बड़े पुल, हवाई अड्डे बनाए गए हैं.

एक करोड़ से अधिक महिलाओं को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है और पेंशन बढ़ाई गई है. इसके अलावा भी विकास के अनगिनत कार्य हुए हैं. जनता को पता है कि हमने अच्छा काम किया है और वे फिर से हमें सेवा का मौका देंगे.उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार की जनता को पसंद है और मुझे विश्वास है कि इनकी जोड़ी के सामने विपक्षी दलों के नेता टिक नहीं पाएंगे.

ये भी पढ़ें: NDA की वापसी तय, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार: रामनाथ ठाकुर

राजद नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे. इनमें कोई गंभीरता नहीं है. वे पहले ही हार मान चुके हैं. राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं. वे विदेश जाकर भारत विरोधी बातें करते हैं. बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन न तो तेजस्वी यादव गंभीर हैं न राहुल गांधी और न ही महागठबंधन का कोई नेता. वे रिंग में उतरने से पहले ही रेफरी पर सवाल उठा रहे हैं.

पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि 7 अक्टूबर को ही पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात को संवारा और अब पूरे देश को संवार रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे.
आईएएनएस-मैटराइज सर्वे में एनडीए को 150-160 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, इस पर हुसैन ने कहा कि हम इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि एनडीए आएगा और छा जाएगा।

इनपुट: आईएएनएस

